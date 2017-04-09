Джанет Джексон после родов ушла от мужа

Американская певица Джанет Джексон, родившая ребенка в возрасте 50 лет, бросила мужа. Брак был признан неудачным всего через три месяца после того, как сын пары появился на свет.

Джанет Джексон, которая трижды выходила замуж, вновь осталась одна. На этот раз певица бросила катарского миллионера Виссама аль-Мана.

Примечательно, что пара решила расстаться всего спустя три месяца после рождения сына. Джексон и аль-Ман признали брак неудачным и решили идти своим путем, передает TMZ.

Как писали Dni.Ru, 50-летняя Джексон объявила о беременности лишь в октябре 2016 года. До этого момента она скрывала сей факт, но затем решилась на фотосессию с округлившимся животом.

Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) Апр 6 2016 в 3:06 PDT

Важно отметить,что в апреле 2016 года певица отменила мировое турне. "Пришло время сосредоточить свое внимание на семье и в полной мере насладиться материнством", – объяснила свое решение Джанет.

Напомним, Джанет Джексон – младшая сестра короля поп-музыки Майкла Джексона. Она родилась 16 мая 1966 года. На сцену Джанет попала, когда ей было семь лет.

Публикация от Janet Jackson (@janetjackson) Фев 6 2016 в 12:07 PST

Девять лет спустя Джексон подписала контракт с компанией A&M, которая выпустила ее первую пластинку. По данным СМИ, дочь короля поп-музыки входит в список самых продаваемых за всю историю современной поп-музыки исполнителей.