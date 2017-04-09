Джанет Джексон после родов ушла от мужа
Джанет Джексон, которая трижды выходила замуж, вновь осталась одна. На этот раз певица бросила катарского миллионера Виссама аль-Мана.
Примечательно, что пара решила расстаться всего спустя три месяца после рождения сына. Джексон и аль-Ман признали брак неудачным и решили идти своим путем, передает TMZ.
Как писали Dni.Ru, 50-летняя Джексон объявила о беременности лишь в октябре 2016 года. До этого момента она скрывала сей факт, но затем решилась на фотосессию с округлившимся животом.
Важно отметить,что в апреле 2016 года певица отменила мировое турне. "Пришло время сосредоточить свое внимание на семье и в полной мере насладиться материнством", – объяснила свое решение Джанет.
Напомним, Джанет Джексон – младшая сестра короля поп-музыки Майкла Джексона. Она родилась 16 мая 1966 года. На сцену Джанет попала, когда ей было семь лет.
Девять лет спустя Джексон подписала контракт с компанией A&M, которая выпустила ее первую пластинку. По данным СМИ, дочь короля поп-музыки входит в список самых продаваемых за всю историю современной поп-музыки исполнителей.
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