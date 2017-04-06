Бабушку Елены Воробей похоронили на Украине

Актриса в шоке от того, что попала в черный список. Она заранее выясняла, есть ли в нем ее фамилия.

Гастроли Елены Воробей на Украине сорваны. Однако выяснились новые обстоятельства запрета на ее въезд в страну. В решении киевских властей актриса нашла много странностей.

"Парадокс всей этой ситуации в том, что в этом году я уже была на Украине со своим спектаклем, и в прошлом, 2016 году, и в позапрошлом, 2015-м, летала на гастроли в Одессу, – рассказала Елена в интервью Dni.Ru. – Но тогда украинские власти проблемы во мне никакой не видели почему-то. И, кстати, прежде чем лететь в Киев, я уточняла у принимающей стороны, в каком я списке: "черном" или "белом". Вся эта шумиха мне была нужна меньше всего – я не на "Евровидение" ехала, а свой спектакль отыграть. Обидно за зрителей, которые ждали меня в Киеве".

"Я росла в многонациональной семье. Поэтому когда при мне говорят о национальностях, о том, кто плох, кто хорош, я эти разговоры пресекаю на корню. У меня есть на Украине много родственников, моя бабушка там похоронена. И что теперь? Мне нельзя с родней видеться? Кто это решил? Политики?" – переживает актриса.

Напомним, после скандального задержания в аэропорту Киева на странице в социальной сети Воробей написала: "Спектакль сорван. Что вы творите?! Держали без воды четыре часа!" Зрители были возмущены не меньше актрисы: "Какой дурдом. Это же надо так боятся России!"