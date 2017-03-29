Елена Воробей: Пугачева предложила мне сменить фамилию

Знаменитая юмористка отказалась менять паспорт. А псевдоним – творческая необходимость.

Москва оклеена афишами премьеры спектакля "Мужчина с доставкой на дом". Главную роль в этой комедии Нины Чусовой играет актриса комедийного жанра Елена Воробей. Но когда она отправится на гастроли с этой постановкой, то билеты и гостиницы импресарио будут заказывать для Лебенбаум. Фамилия переводится как "дерево жизни", именно она указана у Елены в паспорте, и менять документ актриса не собирается.

"Когда я начинала карьеру, мне многие люди советовали взять псевдоним, – рассказала Dni.Ru Елена. – Хазанов думал над тем, как мне обозначать себя в афишах. А потом Алла Пугачева попыталась направить меня в певческое русло и искала для меня благозвучное имя. Мою настоящую фамилию она сократила и поменяла две буквы. Так я стала Либин, что переводится "любовь". Но не нашлось денег для певческой карьеры – не пригодился и псевдоним. А когда представилась возможность проявить себя в качестве комедийной актрисы, мы с Владимиром Винокуром вспомнили про Эдит Пиаф (в переводе с французского "пиаф" – "воробушек"). Владимир Натанович сказал: "О! Воробей! Глянь на себя: точно – воробей!"

Рассказывают, что вскоре после того, как Елена Лебенбаум взяла псевдоним, к ней на одном из сборных концертов подошел певец Александр Розенбаум и якобы спросил недоуменно: "Ты чего, Воробьем стала?" А она в ответ: "Да, что ж глумиться над русским народом?!"