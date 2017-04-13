Шоу "Говорим и показываем" заменили сериалом "Улицы разбитых фонарей". Передачу Леонида Закошанского закрывают для улучшения имиджа канала.

В последний раз передача Леонида Закошанского "Говорим и показываем" выйжет в эфир телеканала НТВ 14 апреля. "Решение о закрытии ежедневного ток-шоу связано с новой стратегией канала, направленной на снижение агрессивного и провокационного контента на НТВ", – рассказали в пресс-службе редакции Dni.ru.

При этом уже известно, что место ток-шоу займет многосерийный фильм "Улицы разбитых фонарей". Зрители увидят сериал уже 17 апреля. Сам ведущий Леонид Закошанский не останется без работы. Он готовит передачу "Тоже люди", лицом которой станет. А осенью телеканал представит премьеру еще одного проекта, в котором поучаствует Закошанский.

Кстати, сам Леонид так прокомментировал закрытие передачи: "Больше пяти лет с программой "Говорим и показываем" – это колоссальный и интересный опыт для меня. Но пришла пора двигаться дальше, развиваться и создавать что-то новое. Поэтому вместе с руководством телекомпании мы приняли решение, что я сосредоточусь на других проектах, которые, надеюсь, также найдут отклик у нашего зрителя".

Ранее пресс-служба телеканала НТВ привела слова генерального продюсера Тимура Вайнштейна относительно успеха новой политики ресурса. "Благодаря усилиям новой команды с конца прошлого года НТВ приостановил падение доли и начал расти, поэтому у нас появилась возможность двигаться дальше в рамках утвержденной стратегии. Мы хотим производить социально значимые и качественные проекты, создавать новое телевидение", – заявил Вайнштейн.

Отметим, что за последнее время это не единственная перемена в жизни Леонида Закошанского. Так, зимой этого года стало известно, что телеведущий женился. Телеведущий поделился фото из свадебного лимузина в Instagram. "Женюсь, какие могут быть игрушки! 🙀😼😻", – отметил телеведущий, одетый в стильный костюм с бабочкой. Подписчики подумали, что шоумен шутит, ведь ничего не предвещало его женитьбы. "Я не пошутил 🕴🏻💃🏽🍾", – заверил недоверчивых подписчиц шоумен, а комментаторы принялись массово поздравлять молодоженов.