Чем звезде "Дома-2" грозит восстановление девственности

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону, устав от неустроенной личной жизни, решилась на гименопластику – операцию по восстановлению девственной плевы. Известный пластический хирург Виктория Абрамцумян в интервью изданию Dni.Ru рассказала, с какими рисками может столкнуться девушка.

Виктория Сергеевна, как Вы считаете, зачем Либерж нужна эта операция? Может быть, ей стоит все-таки обратиться к психологу, а не к пластическому хирургу?

Почему вообще девушки прибегают к этой мере? Причины могут быть самые разные. Что касается Либерж, она просто хочет начать все с чистого листа, вычеркнуть из жизни все прошлые ошибки, обиды, горечь, предательство. Насколько я знаю, гименопластику ей посоветовал сделать именно психолог. Либерж считает, что некоторые мужчины просто-напросто ее используют. Это успешная бизнес-леди, но в то же время она – хрупкий и нежный цветок, который нуждается в любви и заботе. Кто знает, может быть, именно этот шаг – восстановление девственной плевы – поможет ей переосознать свободный образ жизни, отойти от того, что можно менять партнеров.

Не опасно ли в таком возрасте делать гименопластику?

Либерж 29 лет – достаточно взрослая девушка. Конечно, в основном к этой операции прибегают в более молодом возрасте – до 20-23 лет. В основном это связано с этническими проблемами, с проблемами в семье. С неправильными отношениями или насилием, которые просто хотят забыть. После 25 лет об этом задумывается очень мало женщин – в этом возрасте женщины обычно обращаются к хирургу после родов. Но при половом покое, если девушка в течение какого-то времени не занимается сексом, можно спокойно использовать данную операцию. Сама Либерж говорит, что у нее около полутора лет не было полового партнера. Но хочу предупредить девушек: все-таки не стоит слишком часто проводить данную операцию. Все-таки это хирургическое вмешательство.

А вообще какие осложнения могут возникнуть?

Гименопластика – несложная операция. Если врач – действительно профессионал, эта операция не составит для него труда. Вместе с тем это большое искусство, и сейчас пластические хирурги и гинекологи уже настолько отточили свое мастерство, что даже при осмотре не всегда видно, что плева была восстановлена.

Определенные проблемы возникают, если врач сделал грубый шов или организм дал рубцевание. Очень редко после гименопластики женщине бывает нужна еще одна операция – хирургическая дефлорация, или удаление девственной плевы. Партнеру бывает не под силу справиться с этой проблемой, и приходится обращаться к хирургу.

Как Вы считаете, действительно ли это поможет Либерж наладить личную жизнь?

Думаю, без хорошего психолога здесь все-таки не обойтись. Да, возможно, операция что-то изменит, но пока человек не начнет уважать и ценить себя как личность, никакое вмешательство хирурга – ни липосакция, ни увеличение груди или изменение формы носа – не имеет значения. Человек должен себя любить таким, какой он есть. А Либерж есть за что себя ценить. Но если этот поворот в жизни поможет ей взглянуть на себя по-другому, пусть это будет так.