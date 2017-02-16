У звезды "Дома-2" перед операцией сдали нервы

Бывшая участница реалити-шоу "Дом-2" Либерж Кпадону готовится к гименопластике – операции по восстановлению девственности. Девушка призналась, что боится предстоящей процедуры, и поэтому обратилась к своим поклонникам.

"Как же грустно, когда мужчины думают, что их наличие в вашей записной книжке-уже счастье для девушки!!! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – написала Либерж в соцсети. – (Девочки, вам не обидно?) Ваши дела, работа, заботы и бесконечные "важные" встречи с друзьями, ценны только для вас!!! (у нормальных девушек тоже есть дела и не менее важные) Вы разучились напрягаться ради нас!!! А все почему? Потому что есть "дамы", которые согласятся быть промежуточным звеном между его важными делами, семьей, детьми, друзьями и т.д."

Звезда утверждает, что женщины сами виноваты в том, что мужчины не испытывают к ним сильных чувств. "Мужчины не ухаживают, потому что бабы с легкостью дают, а бабы с легкостью дают, потому что устали ждать ухаживаний и бояться, что если не даст, то он с легкостью найдет другую P.S. Мужчины!!! Хотите жить с любимой женщиной (а не по залету или рогатым) и иметь хорошую семью, начинайте тратить свое драгоценное время на познание человека, а не на его формы!" – призвала экс-участница проекта.

Публикация от Либерж Кпадону (@libergik) Янв 19 2017 в 10:32 PST

Затем Кпадону призналась, что слегка разнервничалась перед операцией. "Короче, что-то меня понесло Просто много мыслей в голове перед операцией (Страшновато мне) но, во всяком случае, я надеюсь, что хоть один человек, но меня поймет и услышит", – написала она и призвала поклонников не идти на поводу у инстинктов, а вначале разобраться со своими чувствами к избраннику или избраннице.

Напомним, 30-летняя Либерж решилась сделать гименопластику, потому что устала от непристойных предложений мужчин. На проекте у нее было два долгих романа, один из которых – с Евгением Рудневым – закончился свадьбой. Однако полтора года назад супруги развелись.