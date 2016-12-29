Либерж Кпадону из "Дома-2" восстановит девственность

Участница реалити-шоу "Дом-2", 30-летняя Либерж Кпадону решила сделать гименопластику – операцию по восстановлению девственной плевы. Она надеется, что это поможет ей обрести счастье в личной жизни.

Звезда "Дома-2" призналась, что устала от несерьезного отношения мужчин к ней. "Очень большое количество непристойностей и грязных предложений поступает в мой адрес, – поделилась Либерж. – Совсем недавно ко мне в Уфе подошел мужчина и ни с того ни с сего сказал: "Давайте продолжим вечер в более интимной обстановке". Он даже не постеснялся того, что я с мамой стояла. Я отказала, на что услышала в ответ: "В смысле, тебе что жалко, что ли?" Вот как это назвать? Мужчины даже не утруждаются сделать что-то глобально важное, прежде чем задать вопрос: "А возможно ли к тебе хотя бы прикоснуться?" Я уж не говорю об интимной близости".

По словам девушки, на проекте у нее было всего два долгих романа, один из которых закончился свадьбой. Полтора года назад Либерж развелась, и с того времени у нее в жизни не было мужчины. "Я просто не искала, потому что не из кого выбирать", – цитирует звезду Life.ru.

Звезда откровенно рассказала, каких отношений ей хочется. "Ценность отношений заключается в том, что девушка отдает себя мужчине как человеку, который будет ее ценить, оберегать, она для него должна быть наградой, а не пачкой сигарет, которую можно в супермаркете купить. Это не должны быть просто "потрахушки". А сейчас многие девушки думают так: я сделаю ему умопомрачительный минет, и он от меня никуда не уйдет. Это не так, – заявила звезда. – Но эти девушки ничего дать больше не могут, к сожалению, поэтому у них рты вечно писюнами набиты, кошельки пустые и семьи нет, ровно так же, как и счастья в целом".