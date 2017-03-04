Орбакайте испугалась ехать в Киев
"Из-за невозможности обеспечения безопасности моего коллектива и зрителей на моих аншлаговых концертах в Украине в преддверии проведения Евровидения по настоянию организаторов концерты переносятся на осень", – написала певица на своей странице в Instagram, отметив, что билеты на украинские шоу действительны, но желающие могут вернуть их в кассы.
Поклонников эта новость очень огорчила. "У меня истерика! Ждали концерта Кристины в Харькове уже 3 года. И тут эта вся фигня! Какой ужас", – заявил один из почитателей Орбакайте.
Ранее в администрации дворца искусств "Украина" объявили, что концерт российской певицы в Киеве отменен. Одной из причин переноса выступления Орбакайте названо то, что Киев находится "в условиях внешней военной агрессии".
Организаторы особо подчеркнули, что все приобретенные на это мероприятие билеты будут действительны в сентябре и не требуют обмена. На сайте Орбакайте из расписания концертов Киев вычеркнут.
Напомним, у певицы был запланирован тур по украинским городам. Она должна была выступить в Харькове, в Киеве, в Днепре и в Одессе. Однако даты на сайтах продажи билетов в Харькове и Днепре на афише концерта Орбакайте уже изменены на 25 сентября и 27 сентября соответственно.
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