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Орбакайте ответила на угрозы украинских радикалов

Кристина Орбакайте. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица Кристина Орбакайте не собирается отменять концерты на Украине из-за угроз местных радикалов. Одесская организация "Совет общественной безопасности" обратилась в Службу безопасности Украины сообщила, что не намерена допускать выступлений певицы в городе.
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"Я ничего об этом не слышала, но вообще у радикалов периодически бывают подобные настроения. Все запланированные концерты состоятся", – объяснила корреспонденту Dni.Ru PR-директор певицы Дарья.

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 Кристина Эдмундовна Орбакайте

Кристина Эдмундовна Орбакайте Певица, актриса

В данный момент у артистки запланированы выступления в Харькове (5 марта), Киеве (6 марта), Днепре (7 марта) и Одессе (8 марта). Активисты общественной организации "Совет общественной безопасности" выступили против этого и подготовили обращение в Совет безопасности Украины (СБУ). "Кристина Орбакайте решила устроить гастроли,  – написал один из представителей первой организации в Facebook. – Ждем реакцию СБУ. Наша реакция понятна и известна. После Крыма гастролировать в Одессе и Украине опасно".

Активисты подчеркивают, что ранее Орбакайте выступала в Севастополе в рамках празднования "Дней Москвы". Письмо с соответствующей информацией направлено в СБУ.

Напомним, Министерство культуры Украины опубликовало список из 83 российских и мировых деятелей культуры, которым запрещен въезд на территорию страны. В "черный список" вошли певцы Александр Розенбаум, Сергей Пенкин, Николай Расторгуев, Лев Лещенко, Иосиф Кобзон, Наталья Королева и многие другие.

Автор: Любовь Порываева14 февраля 2017, 17:48
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