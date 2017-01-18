Кристина Орбакайте насмешила поклонников

Певица опубликовала уникальный кадр. Она показала, как выглядела раньше.

Кристина Орбакайте на своей странице в социальной сети опубликовала архивный снимок, на котором запечатлена в год знакомства с Михаилом Земцовым. "Классная фотография, искренняя и настоящая", "Забавные такие!", "Насмешили видом", – прокомментировали кадр поклонники.

С Земцовым артистка встретилась в Майами, где у него есть своя стоматологическая клиника. А Орбакайте, которая имеет там жилье, в памятном 2004 году приехала в Штаты на январские каникулы. Свой день рождения на солнечном курорте отмечал композитор и певец Игорь Николаев. Кристина отправилась его поздравить, когда ей позвонили друзья и сообщили: "У нашего друга тоже день рождения, но только позже. Приезжай потом в клуб". А там среди гостей был Земцов. Он даже не подозревал, с кем познакомился, не знал, кто такая Орбакайте, поскольку не интересовался российской поп-музыкой.

Фото опубликовано KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Янв 17 2017 в 2:49 PST

Они начали встречаться, а через год поженились. Примечательно, что избранник Кристины моложе – их разница в возрасте составляет семь лет. Впрочем, у ее матери в ту пору появился возлюбленный моложе на целых 27 лет – Максим Галкин.

Позже Кристина скажет журналистам: "В Мише привлекает несуетливость, размеренность, спокойствие, мужское плечо. С ним я сразу почувствовала себя спокойной маленькой женщиной". В марте 2012 года у супругов родилась дочь Клавдия. Это третий ребенок Кристины и первый – Михаила. Земцов присутствовал при родах и даже перерезал пуповину.