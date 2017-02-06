Изуродованная пластикой Андерсон крутит роман с ведущим

Как уверяют западные СМИ, Памела Андерсон, чересчур увлекшаяся пластическими операциями, встречается с телеведущим и сетевым журналистом Джулианом Ассанжем. Папарацци несколько раз примечали блондинку заходящую к Ассанжу с пакетами продуктов.

На протяжении пяти лет, с 2012 года, австралийский сетевой журналист и телеведущий, основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж проживает в предоставившем ему политическое убежище посольстве Эквадора в Лондоне. Именно там и была несколько раз за последние месяцы замечена Памела Андерсон.

Примечательно, что навещала Ассанжа сексапильная блондинка неизменно с сумками продуктов. Как уверяют пронырливые репортеры, Памела привозила Джулиану только здоровую еду. При этом молодящаяся актриса тщательно следила за собственным внешним видом, приезжая на встречи к Ассанжу исключительно при полном параде. "Каждый раз она выглядит все сексуальнее и сексуальнее", – приводит слова очевидцев Page Six.

Однако на самом ли деле у Памелы и Джулиана роман. точно неизвестно. Ни Андерсон, ни Ассанж предпочитают не комментировать эту информацию.

Зато журналисты обратили внимание, что в погоне за молодостью 49-летняя блондинка явно перестаралась с пластикой. По мнению внимательных пользователей Сети, один глаз Памелы Андерсон стал меньше другого.

"Красавицу переделали в ничто...", "А рот теперь у нее не совсем не закрывается?", "изменила цвет волос, смыла загар, нет обводки вокруг глаз. круговую не делала, думаю, просто верхнее веко подрезала", – с ходу определили "эксперты" из Сети.

Впрочем, нашлись поводы и для похвалы. В последнее время Андерсон наконец перестала ярко краситься и теперь посещает светские мероприятия в максимально естественном виде. Лицо Памелы больше не перегружено косметикой, а губы не напоминают "пельмешки". Более того, актриса стала чаще уделять внимание естественности волос, отказавшись от замысловатых и не всегда подходящих причесок.