Памела Андерсон оденет Меланью Трамп в свою шубу

Жене американского президента подойдет искусственный мех. Но сделанный в России.

Актриса и модель Памела Андерсон озаботилась гардеробом первой леди Америки Меланьи Трамп. "Я собираюсь послать ей одну из своих российских экошуб в качестве подарка, потому что сейчас занимаюсь дизайном мехов в России", – цитирует The Hill Андерсон, выступившую на мероприятии организации "Люди за этичное обращение с животными" (PETA) в Вашингтоне.

Памела не носит натуральный мех и просит об этом окружающих. Чтобы не бросать слов на ветер, она не единожды раздевалась для рекламной кампании PETA "Лучше ходить голой, чем носить мех". А на недавней пресс-конференции в Москве актриса призналась: "Я давно не ношу настоящие меха, потому что это перестало быть гламурным. Это старомодно, скучно и не представляет собой ничего волнующего. Предпочитаю экомех – он очень теплый и более шикарный, чем натуральный".

Звезда предложила обществу есть меньше мяса и чаще думать о животных, а заодно пояснила, почему решила заняться производством экомеха именно у нас. "Я очень люблю Россию и рада, что я здесь. Россия – прогрессивная страна в области защиты окружающей среды", – заявила Андерсон.

Возможно, шубка от Памелы пригодится Меланье, ведь до сих пор не понятно, кто будет одевать первую леди. Напомним, что дизайнер ее предшественницы Мишель Обамы опубликовала в Twitter открытое письмо о том, что "риторика расизма, сексизма и ксенофобии", якобы развязанная Дональдом Трампом в ходе предвыборной кампании, несовместима с ценностями, которыми она руководствуется. В связи с этим Софи Телле отказалась шить для Белого дома и призвала коллег по цеху последовать ее примеру.