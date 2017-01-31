Новая внешность Памелы Андерсон

На пороге своего 50-летия Памела Андерсон решила измениться. Некогда сексапильная звезда сериала "Спасатели Малибу" решила стать куда скромнее, за что получила похвалу от общественности.

Памела Андерсон посетила светский прием 40th Best Award Gala, который состоялся в фешенебельном парижском отеле George V. Для выхода 49-летняя Пэм выбрала черно-белое платье с затейливым принтом. Наряд телеблондинки оказался ниже колен, но с внушительным декольте, содержание которого, по мнению глазастых репортеров, несколько уменьшилось. Однако Андерсон все равно получила множество одобрительных откликов от пользователей Интернета.

В частности, блогерам понравилось, что Памела, находящаяся на пороге своего 50-летия, наконец перестала ярко краситься и теперь посещает светские мероприятия в максимально естественном виде. Лицо Андерсон больше не перегружено косметикой, а губы не напоминают "пельмешки". Более того, актриса стала чаще уделять внимание естественности волос, отказавшись от замысловатых и не всегда подходящих причесок.

К примеру, на том же вечере Пэм появилась с убранными заколками светлыми локонами, что смотрелось весьма просто, но элегантно. А еще в пользу того, что Андерсон наконец повзрослела, говорит отсутствие известной татуировки, изображающую терновый венок, которая раньше украшала ее предплечье.

Фото опубликовано FeelingSmooth (@feelingsmooth) Янв 30 2017 в 12:59 PST

"Хороша барышня. Только корни покрасить надо собраться", "Очень мило и естаственно выглядит сейчас, минимум косметики. То, что было раньше, не идет ни в какое сравнение", "Ей 50 летом исполнится. За...ись выглядит для своего возраста", "Отлично выглядит! И макияж нормальный, а не "вырви глаз", как у многих "звезд" молододящихся ее возраста", " Нормально выглядит!", "Стала похожа на нормальную женщину. Красивую", "Выглядит роскошно для своего возраста. А что до лица, так какой нормальный мужик ее в лицо помнит то?? С такими то сис....ми.." – так звучали одобрительные комментарии русскоязычных пользователей Сети.

Впрочем, те же блогеры уверены, что Пэм чересчур активно пользовалась услугами пластических хирургов, о чем может свидетельствовать один глаз, который явно больше другого.