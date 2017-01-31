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Новая внешность Памелы Андерсон
Памела Андерсон посетила светский прием 40th Best Award Gala, который состоялся в фешенебельном парижском отеле George V. Для выхода 49-летняя Пэм выбрала черно-белое платье с затейливым принтом. Наряд телеблондинки оказался ниже колен, но с внушительным декольте, содержание которого, по мнению глазастых репортеров, несколько уменьшилось. Однако Андерсон все равно получила множество одобрительных откликов от пользователей Интернета.
В частности, блогерам понравилось, что Памела, находящаяся на пороге своего 50-летия, наконец перестала ярко краситься и теперь посещает светские мероприятия в максимально естественном виде. Лицо Андерсон больше не перегружено косметикой, а губы не напоминают "пельмешки". Более того, актриса стала чаще уделять внимание естественности волос, отказавшись от замысловатых и не всегда подходящих причесок.
К примеру, на том же вечере Пэм появилась с убранными заколками светлыми локонами, что смотрелось весьма просто, но элегантно. А еще в пользу того, что Андерсон наконец повзрослела, говорит отсутствие известной татуировки, изображающую терновый венок, которая раньше украшала ее предплечье.
"Хороша барышня. Только корни покрасить надо собраться", "Очень мило и естаственно выглядит сейчас, минимум косметики. То, что было раньше, не идет ни в какое сравнение", "Ей 50 летом исполнится. За...ись выглядит для своего возраста", "Отлично выглядит! И макияж нормальный, а не "вырви глаз", как у многих "звезд" молододящихся ее возраста", " Нормально выглядит!", "Стала похожа на нормальную женщину. Красивую", "Выглядит роскошно для своего возраста. А что до лица, так какой нормальный мужик ее в лицо помнит то?? С такими то сис....ми.." – так звучали одобрительные комментарии русскоязычных пользователей Сети.
Впрочем, те же блогеры уверены, что Пэм чересчур активно пользовалась услугами пластических хирургов, о чем может свидетельствовать один глаз, который явно больше другого.
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