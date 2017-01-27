Нашумевшие номера шоу "Точь-в-точь"

Джигурду хотят принудительно лечить Звезда "Холостяка" выходит замуж Мать утешила Ваенгу Любовница Воробьева: Мне нечего стыдиться Дом-2
Шоу-бизнес

Рудковская ужаснула уродством на ногах

Поклонникам не понравилась новая фотография продюсера
Шоу-бизнес

Бузова осталась без сердца в Чечне

Ведущая скандально известного телепроекта "Дом-2" посетила Грозный
партнеры
Пятница 27 января
Лента новостей
17:52
Спасенная из воды автоледи была в пяти минутах от смерти
17:41
Украинские военные рассмешили нелепым флешмобом
17:34
Финны готовы платить за неделю в окружении овец и коров
17:29
Муфтия удивил запрет на скоростной секс
17:18
Трамп готовится к переговорам с лидерами трех стран
17:02
Горбачев предупредил о близкой войне
16:59
При пожаре в Тюменской области погибли дети
16:50
На ком женится Криштиану Роналду
16:43
Жительница Воркуты избила сына из-за электронной сигареты
16:13
Наезд внедорожника на пешеходов в Москве попал на видео
16:08
Бондарчук рассказал о своих главных страхах
16:05
Штайнмайер спел лебединую песню
16:03
Ученые сравнили женский и мужской оргазм
15:48
Умственные способности человека зависят от питьевой воды
15:47
У гонщицы Багдасарян нашли еще 32 неоплаченных штрафа
15:31
Ученые убили гибрида человека и свиньи во время опытов
15:26
Меланья Трамп снялась для мексиканского журнала
15:14
6 идей для обновления квартиры в 2017 году
14:54
Новые подробности избиения дочери Емельяненко
14:35
Путин и Трамп решат судьбу беспокойного Порошенко
14:26
В Красноярском крае мужчина изнасиловал 14-летнюю дочь
14:22
Украина стирает из памяти День Победы
14:14
Полицейский рассказал о спасении тонущей автоледи
14:13
Значение имени Ирина
13:54
Нападение таксиста на москвичку с ребенком сняли на видео
13:43
Мусульмане запретили правоверным скоростной секс
13:33
Госдума 7.0: заметки диванного критика
13:26
Как Трамп уничтожит евро
13:17
Роналду назначил дату свадьбы
13:17
Трамп разработал указ о снятии санкций с России
12:59
Как России поступить с "Евровидением"
12:38
Состояние беременной Шейк ухудшается
12:34
Трамп назвал отвратительной матерящуюся Мадонну
12:31
Поездка в автобусе закончилась для девочки переломом позвоночника
12:24
Утопавшая в Москве-реке автоледи визжала под водой
12:20
Почему закрывается "Точь-в-точь"
12:13
Бывшим россиянам выдадут "Карты русского"
12:08
Депутаты отменили уголовное наказание за побои в семье
11:56
Забайкальцы стали заложниками миллионеров
11:52
У Савеловского вокзала произошли беспорядки
11:45
Таинственный воздыхатель сделал сюрприз Багдасарян
11:38
Родителям помогут вернуть отобранных детей
11:37
Разбившая сердце Воробьеву певица: Мне нечего стыдиться
11:31
Трампа уличили в обмане на инаугурации
11:24
Ясновидящая предсказала будущее Путина
11:21
64-летняя актриса поразила молодым телом
11:21
Голливудская актриса в психбольнице из-за странного поведения
11:11
Московский центр помощи бездомным назовут в честь Доктора Лизы
11:05
Известный музыкант свел счеты с жизнью после ссоры с женой
11:04
Пентагон испугался российских космических лазеров
10:55
Предателям Степановым назначили зарплату в 600 тысяч
10:44
Лукашенко рассказал о борьбе братской Украины
10:39
Джигурду хотят принудительно лечить
10:29
Песков подтвердил дату разговора Путина и Трампа
10:28
Главные события Москвы с 27 января по 2 февраля
10:20
На западе Москвы нашли труп школьницы
10:03
Москвичи слягут из-за непогоды
09:59
На Савеловском направлении МЖД произошел сбой
09:50
Умерла звезда сериала "Крутой Уокер"
09:49
Мать утешила Елену Ваенгу
09:20
Бомжи захватили особняк российского миллиардера
09:15
Российских фигуристов втянули в скандал на чемпионате Европы
09:08
В Австралии во время авиашоу разбился самолет (видео)
08:58
В центре Москвы ограбили букмекерскую контору
08:42
Полицейский нырнул за тонувшей автоледи в Москву-реку
08:35
О какой пенсии мечтают россияне
08:28
Муж Максаковой сдал Януковича с потрохами
08:25
Победительница "Холостяка" объявила о свадьбе
08:09
Раскрыт секрет разговора Путина и Трампа
07:54
На западе Москвы три человека попали под поезд
22:00
На юго-востоке Москвы ограбили ювелирный магазин
21:54
Министр обороны Украины уволил соню-генерала
21:47
Названа стоимость стены на границе Мексики и США
21:30
Трамп подмочил рейтинг PornHub
21:26
Мигрант утонул в Венеции под смех зевак (видео)
21:07
Москвичке грозит выкидыш после нападения таксиста
20:54
В Мурманске кондуктор выгнала ребенка из автобуса во время бури
20:51
Навальный сцепился с Лебедевым на глазах у Собчак
20:22
Лучшие сериалы февраля
20:16
Напавшего на ребенка таксиста выпустили на свободу
20:07
Airbus A321 из Женевы час кружил над Москвой
20:03
Звезда "Давай поженимся!": Мой пессимизм растет
20:00
Ле Пен пригласили в Крым
19:38
Песков: Слова Клименко об интернете – частное мнение
19:24
Месси женится в свой юбилей
19:22
Алена Водонаева снова выйдет замуж
19:22
Партнер Навки сверкнул лысиной
19:18
В Москве пассажир метро получил серьезную травму
19:10
Трамп толкает мир к апокалипсису
19:05
Русское супероружие напугало американцев
18:41
Дрифтующий самолет восхитил россиян (видео)
18:33
Поляки поиграли в "войнушку" с Россией
18:23
В Подмосковье второклассник отбился от педофила
18:12
У Лорак будет второй ребенок
18:11
Суперистребитель МиГ-35 наведет шороху на земле и в воздухе
18:11
Боня высказалась о разрыве с монакским бизнесменом
18:09
На Киевском шоссе случилась массовая авария (видео)
18:00
Женщину-убийцу поймали через 20 лет после преступления
17:41
Киев раскрыл коварный план по захвату Крыма
17:30
Как вести себя родителям при выборе института для ребенка

Самое читаемое

Бесстыдство Киркорова и компании возмутило зрителей
Фото малыша Собчак взорвало Сеть
Умирающая от рака певица молит Эрнста о помощи
Судьба проекта "Дом-2" решена
Неожиданная версия крушения Ту-154
Шоу-бизнес

Нашумевшие номера шоу "Точь-в-точь"

Фото: 1tv.ru
В СМИ появилась информация о том, что шоу "Точь-в-точь" планируют закрыть. Якобы шоу перевоплощений уже исчерпало себя, и номера стали похожи один на другой. Dni.Ru решили вспомнить самые яркие выступления участников проекта.
прочитано 1537 раз

Евгений Дятлов – Николай Караченцов

Актер прекрасно вжился в образ исполнителя роли графа Резанова Николая Караченцова в рок-опере "Юнона и Авось". Роль Кончиты исполнила актриса Анна Большова. Кажется, никто из представителей жюри в тот вечер не смог сдержать слез. Дятлов мастерски передал манеру исполнения и характер  героя – страстно любящего, беспокойного, ищущего.

Дмитрий Колдун – Филипп Киркоров

Победитель "Фабрики звезд-6" и вправду здорово смахивает на молодого Филиппа. Дмитрий скопировал легендарный пронзительный взгляд поп-короля, его уверенную походку, размашисты жесты. На судей все это произвело неизгладимое впечатление.

Наталья Подольская, Глеб Матвейчук – Дива Плавалагуна

Певица и актер, по словам судей, сотворили на сцене настоящее чудо. С помощью экстравагантных костюмов и чуть ли не килограммов грима звездам удалось перевоплотиться в героиню кинофильма "Пятый элемент", вымышленную оперную певицу Диву Плавалагуну.

Полина Гагарина – Шакира

Пусть у российской исполнительницы и не получилось безупречно изобразить манеру пения горячей колумбийки, зато зрители "Точь-в-точь" увидели Гагарину в совершенно новом образе. "Просто дикая кошечка!" – подвела итог выступлению певица Пелагея, присутствовавшая на программе в качестве гостя. "Очень приятно, что наши артисты в такой прекрасной форме", – резюмировал один из судей Максим Аверин.

Ани Лорак – Уитни Хьюстон

Кто бы мог подумать, что у украинской певицы Ани Лорак получится изобразить афроамериканку Уитни Хьюстон. И в этом образе артистка была просто роскошна!

Ксана Сергиенко – Фредди Меркьюри

Практически все выступление участницы третьего сезона шоу "Голос" Ксаны Сергиенко судьи сидели с открытыми ртами, а в финале блестящего номера кое-кто вытирал слезы. Певица на время стала самим Фредди Меркьюри и исполнила его хит всех времен и народов – Show Must Go On. "Мне сейчас снесло башку! Это лучший новогодний подарок!" – высказался Леонид Ярмольник.

Никита Пресняков – Юлия Чичерина

Уж как артисту удалось сделать свой голос таким звонким, как у Юлии Чичериной, осталось загадкой. Как бы там ни было, номер вызвал у зрителей бурю положительных эмоций.

Судьи – "Самоцветы"

Представители жюри сделали поклонникам шоу необычный подарок и сами на время стали группой "Самоцветы". Михаил Боярский старательно бил в барабаны, Леонид Ярмольник грозно потраясал бубном, а Любовь Казарновская встала за синтезатор. Солировал же настоящий "самоцвет" – Юрий Маликов.

Елена Максимова – Сергей Лазарев

Ох, как непросто хрупкой девушке изображать секс-символа российской эстрады Сергея Лазарева, еще и с его главным хитом You Are The Only One. Возможно, номеру не хватило огня. "Из всех попыток перепеть Лазарева, эта по голосу менее всего вызывает раздражение, голос у певицы хороший, но грим и танец конечно же за гранью добра и зла", – оставила отзыв одна из зрительниц.

Автор: Любовь Порываева27 января 2017, 15:21

комментарии

Политика

Путин и Трамп решат судьбу беспокойного Порошенко
Штайнмайер спел лебединую песню
Лукашенко рассказал о борьбе братской Украины
Муж Максаковой сдал Януковича с потрохами

Шоу-бизнес

Рудковская ужаснула уродством на ногах
Нашумевшие номера шоу "Точь-в-точь"
Бузова осталась без сердца в Чечне
Участнику шоу "Голос" сделали трепанацию черепа

Проишествия

Полицейский рассказал о спасении тонущей автоледи
Мигрант утонул в Венеции под смех зевак (видео)
В Подмосковье второклассник отбился от педофила
Нападение таксиста на москвичку с ребенком сняли на видео

Lifestyle

Бондарчук рассказал о своих главных страхах
Бывшим россиянам выдадут "Карты русского"
Известный музыкант свел счеты с жизнью после ссоры с женой
Главные события Москвы с 27 января по 2 февраля
Спорт

Российских фигуристов втянули в скандал на чемпионате Европы

Судьи пересмотрели результаты голосования
Общество

Ясновидящая предсказала будущее Путина

Знаменитая китайская гадалка рассказала, что ждет мировых лидеров в 2017 году
Политика

Горбачев предупредил о близкой войне

Экс-президент СССР призывает Совбез ООН созвать совещание на уровне глав государств
Общество

Украинские военные рассмешили нелепым флешмобом

В Сети обсуждают акцию в поддержку бойцов АТО

Гороскоп

Алена Водонаева снова выйдет замуж
Астрологический прогноз с 23 по 29 января 2017 года
Молодой любовник много лет добивался Ротару
Брежнева родит Меладзе сына

Фоторепортажи

64-летняя актриса поразила молодым телом
Звезда "Экспоната" оголилась на Мальдивах
Жена Дюжева затмила всех на премьере
Как живут восемь внуков Дональда Трампа

Спорт

Новые подробности избиения дочери Емельяненко
Роналду назначил дату свадьбы
Предателям Степановым назначили зарплату в 600 тысяч
Российских фигуристов втянули в скандал на чемпионате Европы

Регионы

Забайкальцы стали заложниками миллионеров
Дрифтующий самолет восхитил россиян (видео)
Женщину-убийцу поймали через 20 лет после преступления
В Мурманске китаянка погибла из-за селфи
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru