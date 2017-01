Нашумевшие номера шоу "Точь-в-точь"

В СМИ появилась информация о том, что шоу "Точь-в-точь" планируют закрыть. Якобы шоу перевоплощений уже исчерпало себя, и номера стали похожи один на другой. Dni.Ru решили вспомнить самые яркие выступления участников проекта.

Евгений Дятлов – Николай Караченцов

Актер прекрасно вжился в образ исполнителя роли графа Резанова Николая Караченцова в рок-опере "Юнона и Авось". Роль Кончиты исполнила актриса Анна Большова. Кажется, никто из представителей жюри в тот вечер не смог сдержать слез. Дятлов мастерски передал манеру исполнения и характер героя – страстно любящего, беспокойного, ищущего.

Дмитрий Колдун – Филипп Киркоров

Победитель "Фабрики звезд-6" и вправду здорово смахивает на молодого Филиппа. Дмитрий скопировал легендарный пронзительный взгляд поп-короля, его уверенную походку, размашисты жесты. На судей все это произвело неизгладимое впечатление.

Наталья Подольская, Глеб Матвейчук – Дива Плавалагуна

Певица и актер, по словам судей, сотворили на сцене настоящее чудо. С помощью экстравагантных костюмов и чуть ли не килограммов грима звездам удалось перевоплотиться в героиню кинофильма "Пятый элемент", вымышленную оперную певицу Диву Плавалагуну.

Полина Гагарина – Шакира

Пусть у российской исполнительницы и не получилось безупречно изобразить манеру пения горячей колумбийки, зато зрители "Точь-в-точь" увидели Гагарину в совершенно новом образе. "Просто дикая кошечка!" – подвела итог выступлению певица Пелагея, присутствовавшая на программе в качестве гостя. "Очень приятно, что наши артисты в такой прекрасной форме", – резюмировал один из судей Максим Аверин.

Ани Лорак – Уитни Хьюстон

Кто бы мог подумать, что у украинской певицы Ани Лорак получится изобразить афроамериканку Уитни Хьюстон. И в этом образе артистка была просто роскошна!

Ксана Сергиенко – Фредди Меркьюри

Практически все выступление участницы третьего сезона шоу "Голос" Ксаны Сергиенко судьи сидели с открытыми ртами, а в финале блестящего номера кое-кто вытирал слезы. Певица на время стала самим Фредди Меркьюри и исполнила его хит всех времен и народов – Show Must Go On. "Мне сейчас снесло башку! Это лучший новогодний подарок!" – высказался Леонид Ярмольник.

Никита Пресняков – Юлия Чичерина

Уж как артисту удалось сделать свой голос таким звонким, как у Юлии Чичериной, осталось загадкой. Как бы там ни было, номер вызвал у зрителей бурю положительных эмоций.

Судьи – "Самоцветы"

Представители жюри сделали поклонникам шоу необычный подарок и сами на время стали группой "Самоцветы". Михаил Боярский старательно бил в барабаны, Леонид Ярмольник грозно потраясал бубном, а Любовь Казарновская встала за синтезатор. Солировал же настоящий "самоцвет" – Юрий Маликов.

Елена Максимова – Сергей Лазарев

Ох, как непросто хрупкой девушке изображать секс-символа российской эстрады Сергея Лазарева, еще и с его главным хитом You Are The Only One. Возможно, номеру не хватило огня. "Из всех попыток перепеть Лазарева, эта по голосу менее всего вызывает раздражение, голос у певицы хороший, но грим и танец конечно же за гранью добра и зла", – оставила отзыв одна из зрительниц.