Актер сериала "Молодежка" прилюдно подрался

Стражам порядка пришлось вывести звезду со стадиона. Теперь он вспоминает об этом с юмором.

Пятый сезон сериала "Молодежка" стартует на телеканале СТС 13 марта. История молодежной хоккейной команды "Медведи", судя по высоким рейтингам, понравилась зрителям, и они потребовали продолжения. В этом фильме появлялись такие звезды кино, как Федор Бондарчук и Аристарх Ливанов. Но если их роли – эпизодические, то у Дениса Никифорова – главная. Он играет тренера команды "Медведи" Сергея Макеева.

"Меня часто спрашивают, не устал ли я от "Молодежки", – рассказал Dni.Ru Никифоров. – Но мне хватает четырех-пяти месяцев, чтобы дать отпуск Сергею Петровичу, куда-то съездить, чтобы нас с ним разделили. А потом он возвращается в мою семью, и мы снова начинаем жить вместе. У нас очень плотный график съемок – за 12 часов в день мы успеваем сделать 15 минут готового продукта. А съемка каждой серии у нас начинается с того, что мы вместе с коллегами-актерами и режиссером обсуждаем каждую сцену, вносим коррективы и замечания".

Любопытно, что самого артиста хоккей не очень интересует. "Время, когда я болел на фанатский трибуне, оно закончилось в середине 90-х, – признался Денис. – Это было время, когда меня со стадиона выводили с милицией, когда были драки. В ту пору я состоял в активном фан-секторе и до сих пор встречаю ребят, с которыми когда-то болели. Сегодня все стали солидными людьми с сединами и выводком детей, а про то время вспоминают с юмором".

Актер радуется, что его трехлетние дети-близнецы любят лед. "Я уже поставил на коньки Сашку и Веронику, – улыбается он. – И мы уже даже взяли первые занятия на катке у дома. Сына я брал и на хоккейный матч, ему понравилась и обстановка, и происходящее на льду, он прямо загорается".