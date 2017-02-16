Кристина Орбакайте лишилась сыновей

Кристина Орбакайте дала интервью, в котором рассказала о личной жизни. По признанию популярной исполнительницы, при замене паспорта в графе "Дети" имена ее сыновей не указали, таким образом певица лишилась Никиты и Дени.

Несмотря на большую занятость, каждую свободную минуту Кристина Орбакайте старается проводить в кругу семьи, пусть и ее сыновья Никита и Дени выросли и ведут самостоятельную жизнь. Кстати, по признанию Орбакайте, когда она меняла российский паспорт, в графу "Дети" ей записали лишь дочь Клавдию. Таким образом Кристина лишилась двух сыновей.

Маленькая Клава очень расстраивается, когда мать отправляется на гастроли. При этом девчушка очень артистична, она то и дело норовит выйти на сцену, однако Кристина ей этого не позволяет. Орбакайте призналась, что дочь очень похожа на свою знаменитую бабушку Аллу Пугачеву.

"Она Овен. Мама так и говорит: "Это моя, моя капля". "Моя капелька" – она так ее называет. "Я знаю, как с ней общаться", – часто повторяет мама. Когда Клавдия приезжает к ней на выходные, они проводят беседы. Мама вообще любит со всеми побеседовать – с Никитой, с Дени… У нее такая манера: ей нравится поговорить с ними о жизни, ее интересуют их вкусы, что они смотрят, что слушают. И им всегда есть о чем поразмышлять", – цитирует Кристину Орбакайте ОК!

К слову, с годами певица, которая, по ее мнению, была копией отца, теперь все больше походит на мать. Орбакайте рассказала: "Это какие-то генетические вещи. Мне начинают вдруг говорить: "О, вот сейчас как мама сказала! Сейчас как мама спела!" А раньше я была вылитый папа".

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Ноя 6 2016 в 4:38 PST

Кстати, Кристина до сих пор не может точно понять, на кого похожа ее дочь Клава. По мнению Орбакайте, девочка напоминает и ее саму и мужа, бизнесмена Михаила Земцова, в детстве. Что касается настоящего времени, то Кристина старается проводить с Клавдией все свободное время.

Публикация от KRISTINA ORBAKAITE (@orbakaite_k) Янв 6 2017 в 9:57 PST

"Когда я в Москве, то утром провожаю ее в школу, потом у меня есть время, чтобы сходить на спорт, заняться своими делами. Вечером, если у меня нет репетиций или съемок, мы вместе играем, читаем, обсуждаем текущие дела", – поведала Кристина Орбакайте, давая понять, что ничем не отличается от среднестатистической мамы.