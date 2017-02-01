Сексапильная жена "Иванушки" блеснула роскошным декольте

Солист популярнейшего трио "Иванушки International" Кирилл Туриченко с размахом отметил свое 34-летие в московском караоке. Однако главной звездой вечера стала сексапильная жена Андрея Григорьева-Аполлонова Мария.

Эффектная блондинка явилась на праздник в ярко-красном платье с умопомрачительным декольте. Фигуристая супруга Рыжего "Иванушки" затмила своей красотой виновника торжества. Подобно богине, загоревшая на Бали Мария вошла в заведение и ослепила улыбкой собравшихся.

Многочисленных звездных гостей и журналистов встречали мимы и аккордеонист, наигрывавший французские песни, так как Кирилл Туриченко выбрал для своего торжества эту стилистику. "Я очень люблю Париж, и мне хотелось привнести легкую атмосферу этого города в мой праздник", – объяснил певец.

Художник-шаржист молниеносно рисовал карандашом забавные портреты знаменитостей. Увидев Марию, он восхищенно присвистнул и сделал ее портрет, акцентировав внимание на зоне декольте.

"Иванушка" Андрей и сам в восхищении от супруги, родившей ему двоих сыновей Ивана и Артемия. Григорьев-Аполлонов одобрил ее смелое платье.

Помимо этой красивой пары Кирилла Туриченко с Днем рождения поздравили более ста друзей. Фотографы только и успевали снимать прибывавших нескончаемым потоком звезд кино и эстрады.

Вечеринку самого молодого "Иванушки", пришедшего в свое время на замену выбывшему из коллектива Олегу Яковлеву, посетили: Светлана Ходченкова, продюсер Игорь Матвиенко, Кирилл Андреев с женой Лолой, Александр Стриженов, Александр Олейников, Анастасия Гребенкина с мужем, Саша Савельева и Саша Попова из группы "Фабрика", Дмитрий Хрусталев, Дмитрий Булыкин и многие другие.

На сцене в этот вечер блистали не только "Иванушки". Караоке насладились и другие артисты: Шура, Миша Марвин, Джиган, новый бойзбенд продюсерского центра Игоря Матвиенко "Лови". А еще публика искупала в овациях актеров Виталия Гогунского и Сабину Ахмедову, которые поразили всех своим вокальным мастерством.

Ради звездной гостьи праздника Юлии Барановской именинник совершил настоящий подвиг. Он собственноручно нарезал десять(!) килограммов винегрета, который телеведущая оценила на высший балл.

"На Бали Юля Барановская пришла меня поздравить и принесла оливье собственного приготовления. Было очень вкусно, и я до сих пор не понимаю, как она нашла на острове вареную колбасу. И я тогда пообещал, что в Москве сам нарежу винегрет для всех гостей. И вот, как видите, я выполнил обещание – честно, всю ночь резал овощи. Угощайтесь, это все для вас", – заявил Кирилл, держа в руках огромную кастрюлю с салатом.

Вечеринка завершилась выносом в зал огромного торта, выполненного в виде главной достопримечательности Парижа – Эйфелевой башни. Ее счастливый Туриченко первым делом и надкусил.