Шурыгина взорвалась после плевка в душу

Диана Шурыгина пытается уйти от скандального образа. К примеру, 18-летняя звезда нескольких выпусков ток-шоу "Пусть говорят" опубликовала свое детское видео, однако даже оно подверглось критике со стороны подписчиков, которые просто не признали в малютке Диану, чем вывели ее из себя.

Все началось с того, что Диана Шурыгина поделилась в социальной сети Instagram архивным видео, на котором маленькая девочка выступает на празднике в детском саду. "Здесь я еще совсем карапуз, а у вас сохранились детские фото, видео?👧🏽" – поинтересовалась у подписчиков Диана.

Самое интересное, что большинство пользователей Сети не признали в темноволосой крошке Шурыгину. "Это точно не ты ,у девочки голос грубоват, а ты писщиш, покажи фото" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), "Вообще не похожа, вот абсолютно!", "Не похожа совсем, даже голос совсем другой, был сильный голос, а сейчас писклявый, совсем другая манера общения даже, если это правда она, то я а шоке, как можно было так поменяться ))", "Странно такте волосы густые... а щас 3 волосины", "Мало вериться , что это она! Повадки ,манеры уже закладываются с детских лет !" – высказали свое мнение подписчики. Некоторые пользователи поставили под сомнение время съемки, сославшись на хорошее качество камеры.

По всей видимости, Диана не ожидала столь критических отзывов, поэтому сделала новую публикацию, в которой решила привести доказательства правдивости видеоролика. "О чем вы вообще говорите, лично в мое детство были и видео камеры и фотоаппараты и телефоны (даже с фронтальной камерой). Я думаю, пора бы начать блокировать тех кто пишет гадости, некоторые специально выискивают меня в соц сетях что б блеснуть своей тупостью🤦🏽‍♀️" – оставила эмоциональную запись в своем аккаунте Шурыгина, опубликовав фотографию, на которой маленькой девочкой запечатлена с отцом и младшей сестрой.

Фанаты попытались успокоить возмутившуюся Диану. "Дианочка, понимаю ваш взрыв. Так обидна, когда открываешь душу показываешь личные видео... А тебе туда плюют... Не верют... А я верю! Да, изменилась... Стала взрослой. Вот и не узнали", "Красавица❤❤❤", "Просто мало кто понимает,что люди имеют такое свойство, как меняться с возрастом. Маленький процент похожи на себя в детстве и это абсолютно нормально! Развели тут демагогию", – поддержали взорвавшуюся Шурыгину поклонники.