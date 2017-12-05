Оскандалившаяся Шурыгина: Такой вы меня еще не видели

Прославившаяся благодаря изнасилованию и нескольким выпускам скандально известного ток-шоу "Пусть говорят" Диана Шурыгина обнародовала свежее фото. В подписи к нему она указала, что такой ее еще никто не видел.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Диана Шурыгина с завидным постоянством публикует фотографии, на которых позирует с посторонними людьми. Ранее 18-летняя красотка обращалась к своим фанатам с призывом не бояться и смело подходить к ней с просьбами сфотографироваться и дать автограф.

Собственно, с одним из поклонников Шурыгина и выложила снимок. Причем Диана подписала его более чем интригующе. "Такой вы меня еще не видели😅", – сообщила фанатам звезда ток-шоу "Пусть говорят".

Многочисленные подписчики немедленно принялись гадать, что же случилось с внешностью Дианы. Было несколько версий. "Ты беременна да?) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Без ресниц??", "Без косметики?" – высказали свои предположения фанаты.

Шурыгина ответила, что все дело в накладных ресницах, которые она всегда носила, а на сей раз решила снять. Пользователи Сети отметили, что без косметики Диана похожа на подростка.

"Диана не делай макияж больше!!! Ты в жизни очень и очень красивая. Милашка прост . А макияж прости конечно, тебя старит", "Дианочка, ты прям ребенок на этой фотографии) Без косметики тебе оч хорошо) А вот новый цвет волос... Брюнеткой краше)))", "☺️прям ребенок", "Милашка! Нежная и молоденькая такая", – рассыпались в комплиментах фанаты.

Ранее Шурыгина попала в очередной скандал. Девушка должна была представить дебютную песню на дне рождения своей приятельницы, владелицы ивент-агентства, известного промоутера и концертного директора многих артистов Дианы Бичаровой.

Однако выступить на сцене Шурыгиной было не суждено – в зале появился ее вечный мучитель, блогер Дмитрий Торин. Он заявился в заведение в сопровождении живого барана. В такой обстановке ни о каком выступлении и речи не могло идти. Шурыгина вместе с супругом, который присутствовал на празднике, покинула помещение.