Носов ответил за оскорбление пышногрудой ведущей Первого канала

Олимпийский призер, экс-депутат Дмитрий Носов попросил прощения у ведущей Первого канала Яны Кошкиной. Ранее спортсмен назвал пышногрудую брюнетку трансвеститом.

Дмитрий Носов отреагировал на шумиху, которая возникла вскоре после его слов, оставленных на личной страничке в соцсети Twitter, где прославленный спортсмен назвал ведущую Первого канала Яну Кошкину трансвеститом. Бывший депутат принес извинения, объяснив свои слова банальным незнанием.

"На днях я сделал пост, где написал то, что думаю! Я задал вопрос потому что не знал кто этот человек. Это оказалась Яна Кошкина, я уверен, что она хорошая, замечательная девушка. Приношу искренние извинения Яне Кошкиной и ее поклонникам за то, что мои слова могли обидеть вас (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал в своем аккаунте в социальной сети Дмитрий Носов.

Напомним, олимпийский призер жестко высказался о ведущей программы "Короли фанеры" Яне Кошкиной. Та вместе с магистром передачи "Что? Где? Когда?" Андреем Козловым принимала участие в шоу Дмитрия Диброва "Кто хочет стать миллионером?"

На днях я сделал пост, где написал то, что думаю! Я задал вопрос потому что не знал кто этот человек. Это оказалась Яна Кошкина, я уверен, что она хорошая, замечательная девушка. Приношу искренние извинения Яне Кошкиной и её поклонникам за то, что мои слова могли обидеть вас. pic.twitter.com/uW7xnOk9mR — Дмитрий Носов (@dmitriynosov) 27 ноября 2017 г.

Дзюдоист, бронзовый призер Олимпиады-2004 в Афинах Дмитрий Носов в своем Twitter написал: "Друзья вы не в курсе что за трансвистит какой-то с Козловым у Диброва на передаче сейчас?" А потом добавил: "В Тайланде за своих бы сошла. Хирурги старались – свои только пятки остались".

Публикация от Яна Кошкина (@yana_koshkina_official) Окт 27 2017 в 10:45 PDT

Яна очень расстроилась из-за такого поступка Дмитрия. И заявила, что звучная фамилия и пышная грудь у нее свои, а не перекроенные. А в передаче Диброва снималась с высокой температурой.

"Кто хочет стать миллионером?"💰😅 Скажу честно, сидя дома перед телевизором, отвечать на вопросы гораздо проще, чем в студии... да еще и с температурой 39. Но ничего, мы с Магистром Элитарного клуба "Что? Где? Когда?" Андреем Козловым, отвечали как могли😂🙈" – высказалась на своей страничке в Instagram Яна Кошкина.