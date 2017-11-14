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Пышногрудая ведущая Кошкина скинула Стриженову с пьедестала

Яна Кошкина и Катя Семенова. Фото: dni.ru
Ведущая Первого канала Яна Кошкина получила бешеную популярность после конфуза на красной дорожке. У фигуристой красотки прибавилось поклонников, когда платье затрещало по швам прямо перед журналистами. И теперь фанаты утверждают, что Яна куда эффектнее другой брюнетки с Первого – Екатерины Стриженовой.
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Яна Кошкина не только успевает вести передачу "Короли фанеры" в паре с актером Павлом Прилучным, сниматься в кино, но и регулярно обновлять свой аккаунт в социальной сети Instagram. Так, она опубликовала фото с красной дорожки церемонии награждения музыкальной премии "Золотой граммофон", где не только стала настоящим украшением, но и произвела фурор откровенным нарядом, который лопнул в самый неподходящий момент.

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Яна Кошкина

Яна Кошкина актриса, ведущая, певица

А позднее Кошкина посетила вручение награды "Женщина года", которое традиционно проводится известным женским журналом. Для этого мероприятия Яна также выбрала платье с глубоким декольте, но на этот раз черного цвета и непрозрачное.

Многочисленные фанаты пришли в восторг от ведущей, а некоторые и вовсе заявили, что Кошкина побила другую известную брюнетку Первого канала – Екатерину Стриженову. "ох! Вот это настоящая ведущая, не то, что зануда-стриженова. Яна ты шикарная (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Яночка, вы знойная женщина!!! Вот говорят, что прима Первого Катя Стриженова... Брехня! ВЫ! Катя уже стара и даже ее большие сиси не идут в сравнение ;))))", "да ну стриженову пора на пенсию отправлять... яна ей достойная замена))))", – высказались пользователи Сети.

Разумеется, никого не могли оставить равнодушными аппетитные формы Кошкиной. "Афродита!! Яночка сногшибательная и необыкновенная!🙆😺👧👍✌", "Яночка, вы прекрасны, шикарны, милы и сногсшибательны. Божественная красота😍😍", "На планете есть семь чудес света, но есть еще одно, самое очаровательное и красивое – это ты! 😊", "Просто умопомрочительная", – рассыпались в комплиментах фанаты.

Автор: Наталья Аряева14 ноября 2017, 14:34
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