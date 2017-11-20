90-летняя актриса раскрыла роман с Бондарчуком
В беседе с телеведущим 90-летняя Ирина Скобцева раскрыла семейные тайны. По словам актрисы, во время съемок фильма "Отелло" она влюбилась в Сергея Бондарчука.
Когда лента уже была готова, режиссер решил дополнить картину сценой венчания Отелло и Дездемоны. Скобцевой и Бондарчуку пришлось отправиться в Ригу, где и был снят эпизод в католической церкви. Оказывается, во время съемок Ирина и Сергей обвенчались на самом деле, передает Eg.Ru.
Священника никто не предупредил, что пара не состоит в браке, а их венчание – лишь часть сюжетной линии, поэтому он по-настоящему обвенчал Скобцеву и Бондарчука. "Тогда мы вышли из церкви, а Бондарчук заявил: "Ну все, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься", – вспоминает актриса.
Бондарчук свое слово сдержал. Через четыре года Ирина официально вышла замуж за Сергея. В счастливом браке они прожили 35 лет. Разлучила влюбленных смерть. Сергей Бондарчук скончался в 1994 году.
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