90-летняя актриса раскрыла роман с Бондарчуком

Героиней очередного выпуска программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" стала актриса Ирина Скобцева. В эфире "России 1" артистка откровенно рассказала о романе с режиссером Сергеем Бондарчуком.

В беседе с телеведущим 90-летняя Ирина Скобцева раскрыла семейные тайны. По словам актрисы, во время съемок фильма "Отелло" она влюбилась в Сергея Бондарчука.

Когда лента уже была готова, режиссер решил дополнить картину сценой венчания Отелло и Дездемоны. Скобцевой и Бондарчуку пришлось отправиться в Ригу, где и был снят эпизод в католической церкви. Оказывается, во время съемок Ирина и Сергей обвенчались на самом деле, передает Eg.Ru.

Священника никто не предупредил, что пара не состоит в браке, а их венчание – лишь часть сюжетной линии, поэтому он по-настоящему обвенчал Скобцеву и Бондарчука. "Тогда мы вышли из церкви, а Бондарчук заявил: "Ну все, Скобцева, теперь ты от меня не отвертишься", – вспоминает актриса.

Бондарчук свое слово сдержал. Через четыре года Ирина официально вышла замуж за Сергея. В счастливом браке они прожили 35 лет. Разлучила влюбленных смерть. Сергей Бондарчук скончался в 1994 году.