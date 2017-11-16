Игорь Корнелюк: Было очень тяжело!

Сегодня, 16 ноября, Игорь Корнелюк отмечает 55-летие. В честь юбилея артист дал откровенное интервью.

Игорю Корнелюку исполнилось 55 лет. Однако с недавних пор день рождения ассоциируется у артиста с горем – три года назад в этот день умерла его мать. "Между нами и вечностью существует удивительная прослойка, которая называется "наши родители". В тот момент, когда они уходят, ты остаешься один на один с этой вечностью. Мама ушла из жизни внезапно. Три года назад, вечером 15 ноября, я приехал с гастролей. Все думал, надо бы позвонить маме. А потом промелькнула такая мысль: зачем звонить, если у меня завтра день рождения, – мама сама позвонит, чтобы поздравить. Но ночью мамы не стало, и мы с ней так и не поговорили. За несколько дней до этого она перенесла инсульт. Мама еле ходила, у нее болели суставы", – рассказал Корнелюк.

Певец и композитор прославился в 80-е. Однако далеко не сразу артист начал зарабатывать большие деньги. "В те годы, когда я колесил по всему Союзу, собирал большие стадионы, у нас с женой даже своей квартиры не было. Мы с Мариной первые пять лет семейной жизни жили в одной комнате с ее мамой в маленькой хрущевской квартире. Представляете, мы все жили в одной комнате: я, жена, наш сын и теща. Плюс эти пять лет я учился в консерватории. Денег вечно не хватало. Было очень тяжело!" – цитирует артиста Sobesednik.ru.

Корнелюк в счастливом браке уже 35 лет. Его сыну Антону 34 года. Однако внуков у него еще нет. "Вы знаете, когда рождаются дети, ты, как правило, человек молодой, делаешь карьеру, к чему-то стремишься. И только потом, с возрастом приходит понимание того, что самые главные вещи в жизни не имеют никакого отношения к карьере. Сын, видимо, не в меня пошел. Если бы в меня – внуков было бы уже много. Они бы бегали, путались под ногами, и это было бы огромным счастьем!" – поделился мечтами исполнитель.