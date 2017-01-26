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Игорь Корнелюк: Жизнь теряет смысл

Игорь Корнелюк. Фото: korneluk.ru
Игорь Корнелюк дал откровенное интервью. Популярный певец и композитор рассказал о работе и личной жизни.
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Казалось бы, Игорь Корнелюк достиг успеха на всех фронтах: он счастлив в браке с однокурсницей Мариной, получил признание в музыке, построил дом. Однако популярный исполнитель не намерен останавливаться на достигнутом.

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"Мне кажется, человек непременно должен что-то создавать: шить, изобретать, снимать кино, сочинять книги или музыку – значения не имеет. А еще любить: жизнь, людей, природу, родину, наконец. И самое главное, пожалуй, – хотеть. По-моему, когда отмирают желания, это страшнее болезни, страшнее одиночества. Жизнь теряет смысл. Уверен: старость наступает не тогда, когда человек не может, а когда не хочет. А если хотения есть, он и в 90 лет будет молодым и в тонусе", – уверен Корнелюк.

Артист прославился благодаря таким песням как "Билет на балет" и "Дожди". Однако Игорь достиг успеха и в написании музыки для фильмов. Именно его перу принадлежат саундтреки к таким картинам как "Бандитский Петербург", "Идиот", "Мастер и Маргарита".

У Корнелюка есть 33-летний сын Антон. Молодой человек не связал свою жизнь с музыкой. И внуками отца еще не порадовал. "Вы не представляете, как я завидую своим друзьям-сверстникам, у которых есть внуки! Если бы можно было прожить жизнь заново, точно знаю: у меня непременно было бы много детей. Да, в молодости нам с Мариной жилось очень тяжело, но все равно, я "настрогал" бы их штук 17. Бегали бы пострелята, а я вспоминал бы: "Господи, как же этого зовут-то?" Зато какое сейчас было бы продолжение! Сколько радости, счастья! Раньше ведь были многодетные семьи. Понятия пенсии не существовало, и дети были гарантией того, что в старости о тебе позаботятся. Сейчас люди рожают мало, надеются на государство. Но тот уклад, по-моему, был правильнее, человечнее, что ли", – рассказал Корнелюк.

Автор: Наталья Аряева26 января 2017, 16:34

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