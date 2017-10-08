Беременная Рапунцель из "Дома-2" публично поскандалила с мужем

Беременная звезда шоу "Дом-2" Ольга Рапунцель продолжает настойчиво требовать от мужа развода. Для того, чтобы выяснить с ним отношения, она опубликовала открытое письмо.

Привычка не выносить сор из избы и не превращать подробности личной жизни в общественное достояние – это не то, чем могут похвастаться многие из участников телепроекта "Дом-2". Доказательством служит скандальная история Ольги Рапунцель и ее мужа Дмитрия Дмитриенко. В их взаимных претензиях и обвинениях неподготовленному человеку легко запутаться.

Впрочем, даже поверхностного взгляда хватает, чтобы понять – звезда шоу настойчиво требует от мужа развода, даже несмотря на то, что ждет от него ребенка. Очередной площадкой для выяснения отношений между бывшими возлюбленными стал портал "Дом-2. Life", где Ольга Рапунцель опубликовала свое открытое письмо к мужу. "Прошу тебя отпустить меня. Дай мне развод, убереги меня от грязи, перестань подливать масла в огонь…", – обратилась она к Дмитрию Дмитриенко.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Окт 6 2017 в 8:38 PDT

Разумеется, не обошлось и без обвинений. "Мне обидно, что вместо того, чтобы искать работу и думать о будущем малыша, ты сидишь в прямом эфире и поливаешь грязью мать будущего ребенка", – рассказала Ольга Рапунцель. "Где же ты был, когда мне нужна была поддержка? Почему не помогал мне?", – задала она риторический вопрос.

"Ты не бежал в аптеку покупать лекарства, не интересовался, принимаю ли витаминки, а ведь курс постоянно меняется и стоимость только выше, сейчас они обходятся в две тысячи рублей…Ты ездил со мной к врачу-гинекологу? Оплачивал такси? Покупал еду?", – продолжила Рапунцель сыпать вопросами и обвинениями.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) Сен 27 2017 в 6:01 PDT

Впрочем, не все подписчики оценили желание звезды "Дома-2" продолжить выносить скандал в публичное пространство. Так, многие заметили, что Ольга Рапунцель старательно изображает из Дмитрия Дмитриенко домашнего тирана, однако у них совершенно другое впечатление о молодом человека. Как бы то ни было, поклонники уверены, что это далеко не конец истории, и еще не раз бывшие возлюбленные выложат все свои претензии, чужие тайны и взаимные обиды перед изумленной публикой.