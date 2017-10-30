Алкоголик Осин сорвался из-за конкурентов Малахова

Стали известны причины нового запоя знаменитого певца Евгения Осина. Артиста сгубили ток-шоу.

Об этом журналистам рассказал председатель Национального антинаркотического союза Никита Лушников, который курировал лечение Осина, Даны Борисовой и Криса Кельми. По его словам, вина за очередной срыв артиста лежит на продюсерах ток-шоу, которые задались целью переманить Евгения Осина с программы Евгения Малахова.

Сейчас певец получает за одно выступление в телепередаче 350 тысяч рублей. "Вручив зависимому человеку после месяца реабилитации 350 тысяч рублей, люди обрекают музыканта на срыв. При таком сценарии очень сложно взять себя в руки и остаться трезвым", – приводит слова Лушникова газета "Комсомольская Правда".

Нарколог подчеркнул, что месяц – это слишком мало для победы над алкоголизмом. "Месяц, который пробыл Женя в реабилитационном центре – это очень маленький срок для той степени зависимости, в которой он находился", – заявил специалист. Однако он отмечает, что даже за столь непродолжительный срок певцу удалось добиться значительных результатов.

"За месяц мы помогли Жене вернуть прежнюю внешность и желание жить, выступать. Да, он давал небольшие концерты на берегу Сиамского залива для туристов, но в нем было столько желания идти дальше и менять к лучшему свою жизнь", – вспоминает Никита Лушников.

По его словам Евгений Осин, после того как покинул реабилитационный центр на Самуи был полон решимости продолжать лечение уже в Москве. "Когда Женя вернулся в Москву, мы с ним были на связи, он был стабилен и настроен на то, чтобы продолжать менять свою жизнь к лучшему" ,– отмечает Лушников.

По его словам, Евгений до сих пор хочет исцелиться: "в момент просветления он связывается с нашими специалистами и просит о помощи, чтобы снова отправили его на детокс в клинику, а потом в реабилитационный центр в Таиланд. Но пока у него есть такие большие гонорары, ему будет сложно остановиться. Большие деньги для зависимого человека – это серьезный соблазн".