Певица Наталья Штурм: Осин в сильнейшем запое

Певица Наталья Штурм высказалась о своих отношениях с Евгением Осиным, вокруг которых много и активно судачат. Артистка заявила, что певец находится в "сильнейшем запое", а она сделала все, что могла, чтобы спасти его.

Наталья Штурм оставила пространный текст на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Певица объяснила свое решение многочисленными публикациями в СМИ, которые не всегда отражают реальное положение дел и событий. "Вынуждена ответить на все вопросы, относительно Осина, чтобы внести ясность и поставить точку в этом вопросе", – заявила Наталья.

Певица объявила, что не она фотографировала Евгения в магазине возле стеллажа со спиртными напитками. "Не пишите этот бред! Фото с осиным в пивном отделе в день возвращения из наркоклиники в Таиланде мне прислали в Директ Инстаграма соседи, живущие с ним в одном доме", – сообщила артистка.

Штурм объяснила свое решение выставить этот снимок на всеобщее обозрение законом бумеранга. "Зачем я ее выставила? Закон бумеранга. Он оскорбил меня публично, оболгал и унизил. Я просила всех участников истории: и врача, которого привела к нему домой и команду Лушникова опровергнуть эту клевету больного человека. Но все отмолчались – заботясь о больном наплевали на здорового. Ок", – пожаловалась певица.

Наталья заявила, что не хочет "пиарить" артиста, и добавила, что действительно "пыталась его спасти". "Видимо правы были телевизионщики – снять в неглиже и выкинуть, дав пять рублей на пузырь. Возиться с ним действительно смысла нет. Помириться, разобраться тоже вряд ли получится – он в сильнейшем запое на данный момент. Это правда", – рассказала Штурм.

Публикация от Natalia Shturm (@nataliashturm) Окт 21 2017 в 2:23 PDT

Артистка прокомментировала слухи о том, будто она украла у Осина песню "Таня+Володя", которую когда-то он исполнял, и теперь сама ее поет. "Песню Таня+Володя я записала еще в ноябре 2016 года до всей этой истории. Автор Олег Челышев сам мне предложил, подписав все документы. Так что никто ни у кого песен не крал)). Если Женя захочет и сможет выступать – я подарю ему новую аранжировку", – завершила свой пост Штурм.

Отметим, что публикацию Наталья сопроводила видео со съемок передачи "Пусть говорят". Артистка вышла в студию, и в этот же момент ее покинул Евгений Осин. Несмотря на попытку редактора остановить артиста, тот ушел из павильона.

Говорят, на съемки Осин пришел в пьяном виде. Однако за кулисами ему якобы оказали помощь нарколог и психотерапевт. Более того, по некоторой информации, певца направили в столичную клинику для проведения МРТ. Но артист там якобы не задержался, и теперь медики опасаются за его жизнь.