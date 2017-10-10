Беременная Рапунцель довела мужа до крайности

Звездная пара "Дома-2" Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитренко на грани развода. Парень считает, что любимая его предала.

Беременная участница реалити-шоу продолжает настойчиво требовать развода у своего супруга. А ведь только в июне Оля и Дима сыграли свадьбу. Тогда казалось, что их счастью нет предела. Пара очень хотела ребенка и собиралась вить семейное гнездышко в столице.

Однако идиллия длилась недолго – в конце сентября Ольга заявила, что Дмитрий ей изменял, в чем она его уличила. А еще, по словам Рапунцель, муж поднял на нее руку. Девушка съехала от супруга и вернулась на проект. Вскоре она заявила, что собирается подать на развод.

Молодой человек, судя по всему, устал от обвинений в свой адрес. Если раньше Дмитрий сомневался, стоит ли разрушать семью, то сейчас уже готов на крайние меры. "Она меня продала за проект. Наши отношения, ребенка", – считает Дмитренко. "Я больше не хочу комментировать. Если нужен развод, я готов ей его дать. Так и передайте", – цитирует звезду "Дома-2" Woman’s Day.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) Окт 6 2017 в 8:38 PDT

Напомним, ранее звезда "Дома-2" Ольга Рапунцель подала заявление в полицию на своего мужа, экс-участника реалити-шоу Дмитрия Дмитренко. Беременная девушка обвинила его в избиениях. Поклонники телепроекта и вовсе требуют заключить молодого человека под стражу.