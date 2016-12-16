Иванов порадовал Памелу Андерсон хищной кошкой

Звезда Голливуда и зоозащитница Памела Андерсон приняла участие в новогоднем благотворительном приеме Международного фонда защиты животных (IFAW) в Москве. Актриса получила памятный подарок от специального представителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова.

Памела Андерсон, являющаяся членом консультативного совета IFAW, присутствовала на встрече Иванова с главой фонда Аззедином Даунсом. Прием был проведен, чтобы обратить внимание на программы по сохранению таких редких животных как амурский тигр, сайгак, серый кит и белуха.

Сергей Иванов сделал зоозащитнице подарок. На память о встрече он вручил Андерсон календарь с изображением дальневосточного леопарда, передает РИА Новости. Хранителем этого животного актриса назначена в декабре 2015 года.

Напомним, 2017 год объявлен годом экологии в России. Он должен стать годом заповедников и их обитателей.

Дальневосточный леопард – хищное млекопитающее из семейства кошачьих, один из подвидов леопарда. Обитает в области горных хвойно-широколиственных и дубовых лесов Дальнего Востока.

В настоящее время эти животные находятся на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда. По состоянию на февраль 2015 года в дикой природе сохранилось 57 особей на территории национального парка "Земля леопарда" в Китае. Дальневосточный леопард внесен в Красную книгу.