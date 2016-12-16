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Иванов порадовал Памелу Андерсон хищной кошкой
Памела Андерсон, являющаяся членом консультативного совета IFAW, присутствовала на встрече Иванова с главой фонда Аззедином Даунсом. Прием был проведен, чтобы обратить внимание на программы по сохранению таких редких животных как амурский тигр, сайгак, серый кит и белуха.
Сергей Иванов сделал зоозащитнице подарок. На память о встрече он вручил Андерсон календарь с изображением дальневосточного леопарда, передает РИА Новости. Хранителем этого животного актриса назначена в декабре 2015 года.
Напомним, 2017 год объявлен годом экологии в России. Он должен стать годом заповедников и их обитателей.
Дальневосточный леопард – хищное млекопитающее из семейства кошачьих, один из подвидов леопарда. Обитает в области горных хвойно-широколиственных и дубовых лесов Дальнего Востока.
В настоящее время эти животные находятся на грани вымирания. Это самый редкий из подвидов леопарда. По состоянию на февраль 2015 года в дикой природе сохранилось 57 особей на территории национального парка "Земля леопарда" в Китае. Дальневосточный леопард внесен в Красную книгу.
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