Памела Андерсон захотела российское гражданство

Мировой секс-символ Памела Андерсон заинтересовалась вопросом получения российского гражданства. Незабвенная спасательница Малибу, щеголявшая в красном купальнике, заявила, что у нее русские корни по линии матери.

Звезда Голливуда приехала в Москву и встретилась с журналистами на пресс-конференции. Памела давно уже является членом Консультативного совета Международного фонда защиты животных IFAW и борется против шуб из натурального меха, предлагая заменить его на искусственный, более экологичный и безобидный для фауны аналог.

Репортеры успели поговорить с фигуристой красавицей не только о ее социально-полезной работе, но и о жизни в общем. Андерсон отметила, что очень любит нашу страну, ей нравится приезжать сюда. Более того, у Памелы, как и у Леонардо ДиКаприо и Николь Шензингер, есть русские корни по линии матери.

"Поэтому я ощущаю некоторое родство с местными людьми, мне близка эта культура. Мне нравится, что русские любят доводить дела до конца", – призналась Андерсон.

На вопрос, не желает ли она стать россиянкой, актриса ответила, что не исключает для себя такой возможности. "У меня есть канадский и американский паспорта. Почему бы мне не получить еще российский? Кстати, насколько легко получить российское гражданство?" – цитирует Памелу ТАСС.

Фото опубликовано The Pamela Anderson Foundation (@pamelaanderson) Дек 11 2016 в 8:54 PST

Напомним, уже немало иностранных звезд стали нашими соотечественниками. В ноябре голливудский актер Стивен Сигал получил гражданство России. Соответствующий указ подписал глава государства Владимир Путин. Как рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, актер настойчиво обращался к российским властям с просьбой о предоставлении гражданства.

"Он действительно известен своими достаточно теплыми чувствами в отношении нашей страны. Он никогда это не скрывал, одновременно с этим он является достаточно известным, вы знаете, актером", – заявил официальный представитель Кремля.

Фото опубликовано BaywatchTV.org (@baywatch_tv) Окт 11 2016 в 2:41 PDT

Ранее гражданами России стали актер Жерар Депардье, боксер Рой Джонс-младший, шорт-трекист Виктор Ан, сноубордист Вик Уайлд, боец смешанного стиля Джефф Монсон. Также среди наших соотечественников – американский актер японского происхождения Кэри-Хироюки Тагава.



О российском паспорте мечтает и голливудская звезда Роберт де Ниро. "Я бы хотел получить российское гражданство. Как вы понимаете, это сложная ситуация, так что посмотрим. Нельзя предугадать", – заявил артист на открытии своего ресторана в Москве.