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Что стало с детьми Мурата Насырова

Мурат Насыров. Фото: GLOBAL LOOK press/Igor Primak
Прошло десять лет, как внезапно оборвалась жизнь популярного исполнителя Мурата Насырова. Журналисты узнали, как сложилась жизнь его вдовы и двух детей.
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Вдова Мурата Насырова Наталья и их дети Лия и Аким живут в той же четырехкомнатной квартире в Москве, что и десять лет назад. Они ничего не стали переделывать после смерти артиста. Студию Мурата тоже оставили в том виде, какой она была при нем. Теперь там занимаются его дети.

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Наталья преподает в школе-студии эстрады и кино в Останкино и работает в эстрадном оркестре у Сергея Мазаева. Дочь Лия изучает международные экономические отношения на третьем курсе академии им. Плеханова. Сын Аким поступил в "гнесинку", где когда-то учились его родители.

Как призналась вдова, после смерти мужа она специально отдала детей в музыкальную школу, чтобы они лучше узнали и почувствовали отца через его творчество. Несмотря на то, что у Лии были способности к музыке, она выбрала экономику. А вот Аким серьезно занимался на саксофоне.

"Позже, когда Мурата не стало, Батырхан Шукенов приходил к нам и учил Акима постановке композиции и дыханию, дарил диски с записями лучших саксофонистов, помогал в выборе инструмента. Вообще, он всячески поддерживал нас после ухода Мурата", – цитирует вдову Насырова сайт "Комсомольская правда".

По словам Натальи, сын очень интересуется отцом. "У Акима остались яркие воспоминания об отце, но фрагментарно: например, как они вместе играли в футбол, как папа улыбался, шутил, как гулял с ним. Сейчас Аким все больше интересуется отцом, как личностью. Спрашивает о его характере, как мы познакомились, какую музыку любил…" – рассказала Наталья.

Зашла речь и о причине смерти певца, которую точно до сих пор не установили. "Я могу, как и все, только предполагать. Мурат всегда был очень открытым, эмоциональным и чутким, все принимал близко к сердцу, поэтому часто страдал от бессонницы. В результате, если выразиться медицинским языком, появилась нестабильность в психике – он то быстро возбуждался, то ходил подавленный. Мурат осознавал это и даже прошел курс лечения. Мы радовались, что есть улучшения. Накануне трагедии после его выступления в клубе мы проговорили всю ночь по телефону, так как я была в другом городе. Мурат тогда написал новую песню "Ромео и Джульетта", мечтал выступить с ней на Евровидении. Это очень его вдохновляло. И даже после бессонной ночи он был в возбужденном состоянии. Медики позже говорили, что эйфория предшествует сильному спаду, и как человек поведет себя в этом состоянии предугадать сложно. Для меня до сих пор это самый страшный вечер…" – призналась вдова артиста.

Семья Мурата поддерживает отношения с его престарелой матерью. "Лия и Аким очень похожи на Мурата. Особенно Аким. Прическа, взгляд, даже привычки, как у сына. Дай Аллах им здоровья. С Наташей я тоже в хороших отношениях и всегда говорю: "Ты еще молодая. Если решишь выйти замуж, я не буду в обиде…" В Москву к ним поехать я уже не могу – здоровье и возраст не позволяют", – сообщила родительница Насырова.

Напомним, Мурат Насыров погиб в ночь на 20 января 2007 года, выпав с балкона своей московской квартиры. За эти десять лет точную причину смерти артиста так и не выяснили. Версии были разные: несчастный случай, самоубийство вследствие депрессии из-за творческого кризиса (как варианты – из-за употребления наркотиков или из-за семейных конфликтов) и даже убийство.

Автор: Наталья Аряева19 января 2017, 10:33

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