На похудевшем Пореченкове висит одежда

Известный актер Михаил Пореченков заметно похудел и находится в прекрасной форме. В свое время ради роли в картине "Поддубный" он поправился до 125 килограммов, но в новом сериале на стройной звезде висит одежда.

В распоряжении редакции Dni.Ru появились фотографии со съемок криминальной драмы "Один против всех", которая выйдет в эфир 23 января на телеканале НТВ. Пореченков сыграл влиятельного начальника уголовного розыска в одном из провинциальных городов.

Работа у него, понятное дело, нервная, круглосуточная, не оставляющая времени на сытую, спокойную жизнь. Мужественный, мускулистый герой Михаила Жженов возглавляет УГРО портового города. Он пользуется уважением у власти и авторитетом у лидеров криминальных группировок. Он борется с преступностью так, как считает нужным, и диктует правила игры. В его городе никогда не продадут наркотики несовершеннолетним, а в проституцию не вовлекают по принуждению. Однако вскоре Жженову придется забыть о покое, интригуют создатели сериала.

В Приморск из Москвы присылают нового начальника. Подполковник Ганецкий, которого сыграл актер Илья Шакунов, пытаясь завоевать авторитет, ломает привычный уклад жизни. В городе поднимается волна преступлений: ограбление воинского склада, распространение синтетических наркотиков. В этой череде событий убивают друга и напарника Жженова Горлова (Олег Чернов) и похищают единственную дочь Жженова Олесю (Анастасия Фурса). Очевидно, что кто-то пытается поссорить главарей двух преступных группировок.

Ситуация кризисная. Кажется, что стабильность в Приморске уже не восстановить. Но Жженову не привыкать справляться со всем в одиночку. В раскрытии некоторых преступлений герою Пореченкова помогут женщины. Рядом с ним будут бывшая жрица любви Илона (Анна Попова), которую он когда-то спас из борделя, и бывшая дама сердца Лидия Карцева (Виктория Тарасова), чувства к которой еще не остыли.