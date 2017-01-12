Что стало с 78-летним Александром Збруевым

Александр Збруев не посещает светские мероприятия и практически не снимается в кино. Журналисты связались с легендарным актером, чтобы узнать, чем и как живет артист.

Александр Збруев считает себя скорее театральным актером, нежели киношным. Вот уже на протяжении 55 лет артист играет на подмостках "Ленкома". "Да, история отношений с "Ленкомом" длительная. Это настоящий театр, в котором еще в самом начале пути я встретился с очень талантливыми людьми. Это и Владимир Соловьев, и Александр Пелевин, и Софья Гиацинтова. Всех не смогу назвать, потому что любимых актеров много... Впоследствии в театр пришел Марк Анатольевич Захаров. При нем в "Ленкоме" появились Евгений Леонов, Татьяна Пельтцер, Олег Янковский – люди, которых мне сегодня не хватает. Ведь для актера важно партнерство...", – отметил Збруев.

Всем известно, что в актерском мире царят интриги и прочие подковерные игры, ведь это профессия во многом зависимая. Однако Збруев сумел сохранить достоинство и сохранить нейтралитет. "Если показывать характер, то тебя быстро спишут со счетов. Театр научил меня сохранять нейтралитет. Конфликт – отстаивание собственного "я", но чтобы сохранить лицо и отношения с человеком или театром, необходимо найти совместное "я", пусть это и компромиссный вариант", – рассказал актер.

В последнее время Збруев практически не снимается в кино. По словам актера, ему поступает множество предложений, однако он часто отказывается. "Есть фильмы на все времена, а есть на две недели. Последние меня не интересуют, а их, к сожалению, сейчас большинство", – цитирует Збруева "Вечерняя Москва".

Актер предан театру и любит его безмерно. "Когда-то говорили, что театр не сможет существовать с появлением телевидения, интернета. Время доказало, что это не так. Театр всегда будет жить – в нем есть непосредственное общение, обмен энергией со зрителем. И за это я его люблю", – признался артист.

Ранее Збруев получил награду за лучшую мужскую роль в постановке "Князь" Константина Богомолова. Актер так прокомментировал это событие: "Мне было приятно ее получить: в театре проходит честное голосование, в котором принимает участие не только труппа, но и все сотрудники".