Дочь Жасмин отдали Пугачевой

Примадонна займется воспитанием четырехлетней девочки. Из нее будут растить звезду!

В апреле певица Жасмин в третий раз стала мамой. Сына назвали Мироном. По словам артистки, малыш уже проявляет творческие таланты – подпевает, когда слышит колыбельные.

А средняя дочь исполнительницы Маргарита в свои четыре года – отличная вокалистка и актриса. После новогодних праздников она начнет профессионально заниматься в Мастерской эстрадного искусства Аллы Пугачевой. Звездным детям – звездное будущее, это очевидно.

В школе у Примадонны 40 воспитанников. Среди них – дочь политика Бориса Немцова Соня и дочь сотрудника Департамента образования Москвы по Восточному административному округу Алиса Голомысова.

Кстати, в Новогоднюю ночь – 2016 в эфире "Первого канала" с подачи Примадонны Алиса исполнила хит Дженнифер Лопес Let's Get Loud. "Это тоже мои дети, встречайте новых звезд!" – представила ее Пугачева. А все стали гадать, сколько ей отстегнули за такой пиар.

Говорят, месячный курс уроков Пугачевой обходится в 60 тысяч. За эти деньги воспитанникам преподают сольфеджио, обучают музыкальным стилям, диджейству, основам композиции, импровизации и аранжировки.

Среди других предметов – хореография, сценическая речь, психология общения, бальные и современные танцы. Мастер-классы будущим эстрадным кумирам дают участники шоу "Голос" (Эмиль Кадыров) и выпускники "Фабрики звезд" (Михаил Гребенщиков, Елена Терлеева).