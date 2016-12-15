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Родившая пятого ребенка Ситтель вышла в свет

Мария Ситтель. Фото: youtube.com
Родившая пятого ребенка Мария Ситтель вышла в свет. Популярная телеведущая снялась для "Новогоднего огонька" и выглядела великолепно.
прочитано 12219 раз

Мария Ситтель, всего лишь три месяца назад родив пятого ребенка, уже вышла из декрета. Телеведущая приняла участие в съемках традиционного "Новогоднего огонька". Партнерами Марии стали спортивный комментатор Дмитрий Губерниев, актрисы Нонна Гришаева и Наталья Медведева, актер и  юморист Юрий Гальцев, а также "натуральный блондин" Николай Басков.

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Мария Ситтель беременна пятым ребенком

Для съемок новогодней передачи Мария Ситтель выбрала синее платье с внушительным декольте и запахом, скрывающим пока еще не идеальную фигуру ведущей. Тем не менее, Мария, по мнению многих присутствующих на съемках, выглядела великолепно.

А еще Ситтель уже начала читать лекции в Московском институте телевидения и радиовещания Останкино, сообщают "7 Дней". Однако к постоянной работе на телеканале возвращаться пока не собирается.

Напомним, в сентябре в элитной подмосковной клинике "Лапино" ведущая программы "Вести" на канале "Россия" Мария Ситтель родила девочку, которую назвали Екатериной. Для нее это пятый ребенок. У Ситтель также есть дочь от первого брака Даша и сыновья Савва, Иван и Николай.

Мария Ситтель надеется, что ее пример поможет стать решительнее многим женщинам: "Дети делают нас мудрее. На детей нельзя обижаться, они – твое продолжение, в них вся ты… Я хочу сказать всем женщинам, которые боятся рожать из-за карьеры: поверьте, большинство людей с пониманием относятся к вашему желанию стать мамой".  

Автор: Наталья Аряева15 декабря 2016, 08:39
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