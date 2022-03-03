Звезда сериала "Игра престолов" родит второго ребенка известному музыканту

Звезда сериала "Игра престолов" Софи Тернер вновь станет мамой. 26-летняя актриса родит второго ребенка мужу, 32-летнему Джо Джонасу. Супруг артистки, напомним, – американский певец, солист поп-рок группы "Jonas Brothers".
Скорое пополнение пара пока не комментировала. Софи и Джо тщательно охраняют семейную жизнь от любопытных поклонников.
Слухи о том, что звезда "Игры престолов" ждет второго малыша, появились 1 марта. Теперь в западной прессе обнародовали фото Тернер с подросшим животом. Светские сплетники предполагают, что Софи родит летом.
Как писали "Дни.ру", первенцу пары, Уилле, полтора года. До недавнего времени Софи Тернер и Джо Джонасу удавалось прятать кроху от посторонних глаз. За четой и их малышкой охотились папарацци. В сентябре 2021 года вездесущие репортеры смогли запечатлеть лицо маленькой дочери звезд, что совсем не обрадовало актрису "Игры престолов".
Софи Тернер объясняла, почему не показывает дочь в соцсетях и не хочет, чтобы изображения малышки оказывались в газетах. По словам актрисы, Уилла еще слишком мала, поэтому не может дать согласие на публикацию своих фото.