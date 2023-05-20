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Звезда сериала "Игра престолов" объяснила решение уйти из кино

Звезда сериала "Игра престолов" объяснила решение уйти из кино
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Актер Джек Глисон, известный по роли короля Джоффри в нашумевшем сериале "Игра престолов" об уходе из кинематографа

Джек Глисон оставил свой след в истории кино, исполнив одну из самых запоминающихся ролей в сериале "Игра престолов" . Карьера Джека была короткой, он успел покорить сердца многих зрителей и получить заслуженное признание за свою работу. Возвращение на экран для актера будет новым вызовом и возможностью продолжить свою карьеру в кинематографе.

Джек Глисон решил вернуться в кино после девятилетнего перерыва. Несмотря на то, что он покинул мир кино и сосредоточился на других проектах, актер не смог устоять перед предложением сняться в новом фильме Роберта Лоренца "На земле святых и грешников". В этом проекте Глисон станет коллегой Лиама Нисона и Киарана Хайндса.

Решение вернуться на экран для актера было непростым. В интервью он признался, что перестал получать удовольствие от игры и от актерства в целом. Он также признался, что испытывал дискомфорт от своего жуткого персонажа в "Игре престолов". Во время съемок он дистанцировался от героя, а когда видел его на экране, у него буквально бегали мурашки по коже.

В свое время, многие поклонники "Игры престолов" и фанаты Джека Глисона остались разочарованы его решением покинуть кинематограф. Однако актер стал заниматься другими проектами и даже появился на телевидении в роли ведущего в одном из шоу. Кроме того, он активно занимается благотворительностью и поддерживает молодых талантов в Ирландии.

Некоторые источники утверждают, что причиной ухода актера стала его новая любовь, которая забрала его из Голливуда в Европу. Однако, сам Глисон не комментировал эту информацию и говорил только о том, что ему просто не хочется больше играть в кино.

20 мая 2023, 13:03
Джек Глисон. Фото: Ci/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
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