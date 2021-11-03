"Шлепни по заднице и вперед!": режиссер приказывал актрисе "Игры престолов" кусать грудь партнерши

40-летняя актриса из Великобритании Джемма Уилан раскрыла детали съемок сериала "Игра престолов". В фэнтезийной ленте артистка играла Яру Грейджой – единственную дочь лорда Железных Островов.
Как поведала Уилан, по сюжету у ее героини две постельные сцены. В одной из них персонаж Джеммы развлекается в борделе с женщиной. По словам знаменитости, актриса, игравшая проститутку, была абсолютно обнаженной. Чтобы сделать работу мнее неловкой и избавиться от нервного напряжения, Уилан и ее партнерша заранее обсудили то, что будут делать перед камерой.
Между тем, как говорит Джемма, режиссеры и продюсеры плевать хотели на комфорт актеров и совсем не брали во внимание их эмоциональное состояние. "Укуси ее за грудь, шлепни по заднице и вперед!" – приказывал кинематографист актрисе.
Уилан добавила, что съемки интимных сцен могут превратиться в черт знает что, если не договориться заранее. Между тем создатели "Игры престолов" просто включали камеру и предлагали актерам играть свои роли.
Джемма Уилан вспомнила также, как снималась интимная сцена с Алфи Алленом. По сюжету, герой актера Теон Грейджой запускает руку в штаны Яры Грейджой, когда едет с ней на лошади. Причем персонаж не подозревает, что лапает промежность старшей сестры.
"Альфи был очень взволнован: "Это нормально? Как мы собираемся заставить это работать?" – поведала о реакции партнера Джемма.
Уилан считает, что сцены секса в кино должны репетироваться как хореографические номера. Это, считает актриса сериала "Игра престолов", будет шагом в правильном направлении.
Популярные темы форума
Милана Балагезян гадалка от бога или Милана Балагезян вернула мужа в семью или Милана Балагезян Маг от бога или еще что то в этом роде! Короче Супер заголовок!
Измена мужа
Похудения с локдауном