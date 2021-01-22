Звезда сериала "Бывшие" сделала интимное признание: В моем возрасте такие сцены уже редко получаются

На днях состоялась премьера сериала "Бывшие". Актер Виталий Хаев признался, что очень волновался из-за обилия в сценарии картины постельных сцен.

По словам актера, соглашаясь работать в "Бывших" он и представить не мог, что проект станет таким популярным. Виталий Хаев отметил, что заранее сложно просчитать будет ли фильм или сериал интересен зрителям.

Хаев добавил, что второй сезон сериала "Бывшие" удивил его обилием интимных сцен. Первая часть картины была менее откровенной. "Когда я увидел сценарий, аж вспотел, – вспомнил Виталий в свежем интервью. – В моем возрасте такие сцены уже редко получаются".

Артист добавил, что ощущение комфорта во время пикантных съемок зависит от окружения, партнерши. Ситуацию спасает юмор и доверие. Виталий Хаев вспомнил, как некоторые артистки приезжали на площадку в сопровождении мужей.

Звезда сериала "Бывшие" не стала скрывать, что очень волновалась из-за откровенных сцен. Актер напомнил, что уже не молод. Виталий с сожалением отметил, что в начале карьеры, когда он был в наилучшей форме, его в такие проекты не звали.

Хаеву удалось справиться со смущением. "Сжав зубы, положив руки куда приказано, произнести текст", – рассказала звезда сериала "Бывшие".

Постельные сцены – не самое сложное, считает артист. Обычно для таких эпизодов не надо учить текст, достаточно делать то, что говорит оператор.