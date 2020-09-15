"Через две минуты она уже была за бортом": популярная актриса не выдержала конкуренции

Знаменитость и ее муж сейчас в Турции. Супруги наслаждаются морской прогулкой на яхте с друзьями.
Юлия Топольницкая рассказала, что с ней случилась неприятность во время отдыха. Оказалась, что у приятельницы артистки, певицы Анастасии Некрасовой, такой же купальник, как и у нее. Конкуренции Юлия не выдержала.
В личном микроблоге Топольницкая опубликовала фото, на котором запечатлена с подругой. Девушки облачены в одинаковые бикини синего цвета. Судя по снимку, дамы недавно купались в море. Надо отметить, что знаменитости находятся в прекрасной форме.
"Встретила Некрасову в таком же купальнике, через две минуты она уже была за бортом", – пошутила Юлия. Публикацию знаменитость сопроводила хештегом "женская дружба".
Подписчики подыграли Юлии Топольницкой. Пользователи Сети восхитились выдержкой артистки, ведь она терпела целых две минуты, прежде чем напасть на приятельницу. Впрочем, были и те, кто беспокоился об Анастасии, которая так неосмотрительно выбрала купальник. "Надеюсь, она осталась жива", – сочувствовали Некрасовой комментаторы.
Напомним, ранее Юлия Топольницкая рассказала о мошенниках, которые пытались похитить деньги с ее счета. Аферисты хотели узнать у знаменитости данные банковской карты. Артистка говорить информацию незнакомцам отказалась, но вместе с этим пострадала от "наезда и хамства".
Популярные темы форума
Хочешь жить? Не выходи замуж
А почему полёты боевой авиации США над Украиной должны снизить напряжённость?
Валентина имя для дочки
Верите в женскую дружбу?
Мужики перевелись
Крым Украинский
Почему люди обижают животных?
Россия тихо идёт к коммунизму.
Сочи это Россия
Вы когда-нибудь скидывали кому то свои голые фото?