Отмечающая годовщину звезда сериалов Топольницкая показала фото со свадьбы

Популярная актриса Юлия Топольницкая показала снимки с бракосочетания.

Актриса Юлия Топольницкая и ее супруг, резидент "Камеди Клаб" Игорь Чехов отмечают сразу две важные даты – пятую годовщину свадьбы и 12-летие знакомства. Звезда сериала "257 причин, чтобы жить" не скрывает, что счастлива в браке. "Спасибо тебе, что я смеюсь каждую секунду рядом с тобой!" – не устает благодарить Игоря Юлия.

В личном "Инстаграм" Топольницкая опубликовала свадебные фото. Актриса, облаченная в подвенечный наряд, и ее избранник в фуражке капитана морского судна позируют на пирсе.

Топольницкая и Чехов познакомились еще во время вступительных испытаний в театральный вуз. Первое время Игорь мало интересовал Юлию, так как она была сосредоточена сначала на поступлении, а потом на учебе. Молодому человеку удалось довольно быстро завоевать сердце красавицы – парой они стали уже на первом курсе.

До свадьбы знаменитости встречались шесть лет. Юлия и Игорь жили вместе, учились и строили карьеру рука об руку.

Предложение избраннице резидент "Камеди Клаб" сделал в том же ресторане, где состоялось их первое свидание. На подготовку к бракосочетанию ушло менее года. Торжество было не пафосным, а радостным, говорит актриса сериала "257 причин, чтобы жить".

Топольницкая и Чехов мечтают о пополнении в семье. Юлия хочет быть многодетной мамой – родить трех, а может и четырех малышей.