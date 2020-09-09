"Переписываю реплики, подгоняю их под себя": Собчак дали роль в сериале "257 причин, чтобы жить"

Теледиве досталась эпизодическая роль. Собчак сыграла в картине "257 причин, чтобы жить" саму себя. По сюжету ленты Ксения дает мастер-класс сестре главной героини.
Говоря о работе в сериале, Ксения Собчак призналась, что была очень удивлена. "Обычно я переписываю реплики, подгоняю их под себя, а здесь ребята прекрасно справились", – сказала теледива. Сценаристы, как заметила знаменитость, очень точно передали ее характер.
Параллельно Ксения Собчак дала несколько советов начинающим блогерам и журналистам. Артистка уверена, что для спеха необходимо найти собственный формат и отказаться от обсуждения тем, которые у всех на слуху. Теледива считает, что журналист должен уметь работать с источниками информации – находить не самые популярные, но очень информативные. Отметим, сейчас теледива развивает собственное ютуб-шоу "Осторожно, Собчак!".
Напомним, сериал "257 причин, чтобы жить" рассказывает о девушке Жене Коротковой. Героиня несколько лет боролась с онкологией. Одержав победу над недугом, персонаж начинает новую жизнь. Во втором сезоне Женя встретится с папой, которого играет Андрей Федорцов. Главную роль в теленовелле исполнила артистка Полина Максимова.
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