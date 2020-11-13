"Никто не кричал: "Горько!": Соколовский раскрыл подробности свадьбы

Несколько дней назад популярный артист сообщил, что женился. 31-летний Александр Соколовский опубликовал в личном микроблоге кадры свадебной фотосессии. Избранницей звезды сериалов стала девушка по имени Светлана.
По словам Соколовского, его новоиспеченная жена – персона непубличная. Девушка работает в сфере ритейла. Александр и Светлана начали встречаться в марте 2019 года. Молодых людей сблизило общее увлечение экстремальным спортом и похожие взгляды на жизнь.
Минувшей весной актер и его зазноба вместе провели самоизоляцию из-за пандемии коронавируса. "Прошедшие через этот ответственный период, могут преодолеть все в этой жизни", – рассудил артист.
Летом этого, 2020 года актер познакомил избранницу с родителями. Мама и папа Соколовского живут в Санкт-Петербурге. По словам звезды, родственники сразу поняли серьезность его намерений, ведь ранее девушек в отчий дом он не привозил.
Свадьбу влюбленные играли в середине октября. Светлана и Александр долго искали место для проведения выездной регистрации и банкета. Свой выбор жених и невеста остановили на отеле "Изумрудный лес". На свадьбе звезды сериала "257 причин, чтобы жить" было 60 гостей, в основном молодежь.
По словам Соколовского, от советских традиций он и его невеста отказались: не было тамады, конкурсов, ползунков, шариков и выкупа. "Никто не кричал: "Горько!". Получилась эдакая европейская свадьба", – рассудил актер.
Светлана и Александр живут в Москве. Актер снимает квартиру. Покупать собственное жилье знаменитость пока не планирует из-за "странной" ситуации на рынке недвижимости. На Новый год актер сериалов повезет избранницу на горнолыжный курорт на Урал. Артист отметил, что его родители пока не поднимают тему внуков.
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