"Обозвали украинской шл…": Лариса Лужина подверглась атаке

Звезда фильма "Четвертая высота" и сериала "Охота на изюбря" 4 марта отметит день рождения. Ларисе Лужиной исполнится 82 года. Знаменитость готовит небольшое застолье для родных и друзей в ресторане. Лариса Анатольевна хочет поднять настроение себе и близким, отвлечься от тяжелых мыслей.
Лужина призналась, что мечтает о мире. Собственное психологическое состояние Лариса называет ужасным. Новости из Украины заставляют Ларису Анатольевну страдать. Артистка отметила, что на данном этапе сложно верить чему-либо – слишком много на просторах Интернета фейков.
Кроме того, Лариса Лужина подверглась информационной атаке. На смартфон актрисы пришло матерное сообщение от незнакомца. "Меня обозвали украинской шл…" – поведала знаменитость.
Лужина призналась, что не смогла проглотить обиду. В ответ она отправила не менее грубое послание.
Лариса Анатольевна сейчас очень переживает за внуков. Наследники актрисы достигли возраста, когда их могут призвать в миротворческие войска.
Лужина подчеркнула, что никаких провокационных заявлений никогда не делала. В 2014-м она приезжала с концертами в Донецк и Луганск. Актриса своими глазами видела ужас, который там творился. Лариса Анатольевна добавила, что сама блокадница, поэтому хотела бы мира для молодого поколения.