Лужина в порошок стерла Кудрявцеву: Надо иметь уважение

Недавно Лариса Лужина, звезда фильма "Четвертая высота" и сериала "Охота на изюбря", снималась в шоу НТВ "Звезды сошлись". Актриса хотела с экрана произнести речь о коллеге по цеху Зинаиде Кириенко, которая недавно ушла из жизни. К сожалению, зрители трогательных слов Лужиной в адрес Кириенко не услышали. Речь Ларисы Анатольевны не вошла в финальный монтаж программы – ее вырезали.
Лужина обиделась на создателей шоу. Актриса набросилась с критикой на авторов передачи и ее ведущую Леру Кудрявцеву. В личном микроблоге Лариса Анатольевна в мелкий порошок стерла теледиву и ее коллег.
82-летняя артистка язвительно поблагодарила редакторов за то, что те поснимали ее в массовке. Лужина отметила, что давно не выступала в этом качестве. Как рассказала Лариса Анатольевна, она три с половиной часа провела в студии статистом, а это стоит здоровья. Артистка отметила, что к ее возрасту и статусу "надо иметь уважение".
Знаменитость добавила, что ноги ее больше не будет на шоу
Леры Кудрявцевой, да и на канале в целом. Лужина перестала уважать
телевизионщиков, работающих на НТВ.
Отметим, это не первое появление Ларисы Лужиной на телеканале НТВ. Ранее знаменитость, например, участвовала в программе "Секрет на миллион", где делилась подробностями личной жизни. Ведущей этого шоу, добавим, является Лера Кудрявцева.