"Создатели, вы в своем уме?": "Цыпленок жареный" с Сухоруковым вызвал жаркие споры

31 января Первый канал начал трансляцию нового сериала "Цыпленок жареный". Лента, состоящая из 16 эпизодов, рассказывает о временах НЭПа и антиалкогольной кампании. В центре событий – Петербург 20-х годов прошлого века.
В Сети зрители Первого канала уже делятся мнением о картине. Надо сказать, сериал режиссера Елены Николаевой равнодушным никого не оставил. Споры по поводу ленты жаркие.
Споры о жанре
Часть аудитории "главной кнопки страны" пришла к выводу, что создатели ленты промахнулись, когда заявили о "Цыпленке жареном" как об историческом детективе. Дескать, сериал Николаевой – своеобразный фильм-комикс на тему НЭПа, в котором много гротеска и яркие без полутонов характеры.
Между тем есть версия, что "Цыпленок жареный" – это политическая сатира. Мол, только осознав это, картину можно воспринять правильно.
"Да, зря конечно, обозначили как исторический фильм. Мы сразу бросились сравнивать с той эпохой. вот просто смотреть как детектив, мне нравится (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отмечает обитатель Сети.
Что нравится
Создателей сериала "Цыпленок жареный" хвалят за прекрасные интерьеры, предметы и посуду, показанные в ленте. Восторг у некоторых зрителей вызвали костюмы артистов. Впрочем, иногда внешний вид героев вызывал недоверие.
"Стильная стрижка, чисто вымытые волосы, укладка, а человек долгое время добирался на паровозе", – отметил внимательный поклонник шоу.
Отдельно аудитория отмечает музыкальное оформление ленты. Многие зрители заинтересовались историей создания романсов, которые звучат в сериале.
Комментаторы также отмечают хорошую игру некоторых актеров. Фаворитами стали: Виктор Сухоруков, Лина Миримская, Александр Яценко.
Что не нравится
Поклонники сериалов ругают работу молодой актрисы Анастасии Уколовой. Мол, красавица "изображает характерность", "наигрывает как лошадь" и ведет себя "бестолково".
"Вы знаете, я тоже сначала удивилась, как плохо она играет... Но посмотрев 3 серии подумала – может это режиссерская задумка такая?" – предполагают интернет-обитатели.
Иногда декорации отдают театральщиной, говорят в Сети. Кроме того, сюжет ленты назвали разорванным, а эпизоды разрозненными. Зрителям было сложно связать повествование в общую канву.
Некоторые бросили смотреть сериал "Цыпленок жареный", так как сюжет им показался скучным. Другие "распробовали" ленту только после нескольких серий.
"Единственные, на кого можно смотреть, кто живет в
кадре– это Миримская и Яценко. Остальные изображают актерскую игру и своих
персонажей на уровне любительского кружка. И не понятно,то ли плакать, то ли
смеяться. Игра Аксеновой — это какое–то недоразумение. Добронравов – Карабас-Барабас. Какие– то карикатуры в кадре, а не живые люди. Все искусственно,
хаотично, натужно. А когда анонс смотрела, так заинтересовалась. Смешно..."
"И несмотря на этот винегрет, мне отчего– то кажется, что этот сериал довольно близок к реальной картине того времени. Вспоминаю " Вор" Леонида Леонова, " Гадюку" Толстого, " Жестокость" Павла Нилова.. Сложное, страшное было время. Современная молодежь не читала, поэтому ей и и кажется все бутафорией и лубком, а почитать мемуары того времени, так боже избавь нас от всяких революций, даже во имя "прекрасной России будущего". А маньяк с воротничками – я ставлю на Шорина (Иван Агапов)"
"Сериал хороший, мне нравится. В общем Рожденная революцией в современном исполнении"
"Никчемный сериал. Жалко хороших актеров, которым пришлось играть чушь собачью. Россию показали страной, из которой все готовы уехать во Францию, как только накопят денег. Создатели, вы в своем уме? Все Чекисты - продажные, комсомолки в красных косынках – глупые. Зачем же вы так грубо, господа, показываете прошлое ваших родителей"