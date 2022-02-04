"Создатели, вы в своем уме?": "Цыпленок жареный" с Сухоруковым вызвал жаркие споры

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31 января Первый канал начал трансляцию нового сериала "Цыпленок жареный". Лента, состоящая из 16 эпизодов, рассказывает о временах НЭПа и антиалкогольной кампании. В центре событий – Петербург 20-х годов прошлого века.

В Сети зрители Первого канала уже делятся мнением о картине. Надо сказать, сериал режиссера Елены Николаевой равнодушным никого не оставил. Споры по поводу ленты жаркие.

Споры о жанре

Часть аудитории "главной кнопки страны" пришла к выводу, что создатели ленты промахнулись, когда заявили о "Цыпленке жареном" как об историческом детективе. Дескать, сериал Николаевой – своеобразный фильм-комикс на тему НЭПа, в котором много гротеска и яркие без полутонов характеры.

Между тем есть версия, что "Цыпленок жареный" – это политическая сатира. Мол, только осознав это, картину можно воспринять правильно.

"Да, зря конечно, обозначили как исторический фильм. Мы сразу бросились сравнивать с той эпохой. вот просто смотреть как детектив, мне нравится (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отмечает обитатель Сети.

Что нравится

Создателей сериала "Цыпленок жареный" хвалят за прекрасные интерьеры, предметы и посуду, показанные в ленте. Восторг у некоторых зрителей вызвали костюмы артистов. Впрочем, иногда внешний вид героев вызывал недоверие.

"Стильная стрижка, чисто вымытые волосы, укладка, а человек долгое время добирался на паровозе", – отметил внимательный поклонник шоу.

Отдельно аудитория отмечает музыкальное оформление ленты. Многие зрители заинтересовались историей создания романсов, которые звучат в сериале.

Комментаторы также отмечают хорошую игру некоторых актеров. Фаворитами стали: Виктор Сухоруков, Лина Миримская, Александр Яценко.

Что не нравится

Поклонники сериалов ругают работу молодой актрисы Анастасии Уколовой. Мол, красавица "изображает характерность", "наигрывает как лошадь" и ведет себя "бестолково".

"Вы знаете, я тоже сначала удивилась, как плохо она играет... Но посмотрев 3 серии подумала – может это режиссерская задумка такая?" – предполагают интернет-обитатели.

Иногда декорации отдают театральщиной, говорят в Сети. Кроме того, сюжет ленты назвали разорванным, а эпизоды разрозненными. Зрителям было сложно связать повествование в общую канву.

Некоторые бросили смотреть сериал "Цыпленок жареный", так как сюжет им показался скучным. Другие "распробовали" ленту только после нескольких серий.

"Единственные, на кого можно смотреть, кто живет в кадре– это Миримская и Яценко. Остальные изображают актерскую игру и своих персонажей на уровне любительского кружка. И не понятно,то ли плакать, то ли смеяться. Игра Аксеновой — это какое–то недоразумение. Добронравов – Карабас-Барабас. Какие– то карикатуры в кадре, а не живые люди. Все искусственно, хаотично, натужно. А когда анонс смотрела, так заинтересовалась. Смешно..."

