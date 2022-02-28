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Сериалы
На фоне военной спецоперации на Украине телеканал "Россия 1" сделал неожиданный шаг

На фоне военной спецоперации на Украине телеканал "Россия 1" сделал неожиданный шаг

Сериал из Незалежной "Линия света" сняли с эфира.
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Телеканал "Россия 1" внезапно для зрителей изменил сетку вещания. Телевизионщики отменили премьеру сериала "Линия света", которая была запланирована на 28 февраля. Лента украинского производства увидела свет еще в 2017 году, однако в России не транслировалась.

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Накануне руководство канала решило убрать "Линию света" из сетки. Украинский сериал заменили лентой "Годунов" 2018 года с Сергеем Безруковым, Сергеем Маковецким и Анной Михалковой в главных ролях.

Также "Россия 1" увеличит время эфира передачи "60 минут". Теперь общественно-политическое ток-шоу будет транслироваться по будням в 11:30 и 17:30.

"Вечер с Владимиром Соловьевым" будет выходить каждый день, кроме воскресенья. Старт программы – 21:20, после "Вестей".

Изменения на "России 1", по данным пресс-службы канала, сохранятся до 5 марта. Будет ли сериал "Линия света" показан российским зрителям в дальнейшем – пока не известно.

Фото: телеканал "Россия"

Вероятно, телеканал "Россия 1" сделал неожиданные шаги на фоне военной спецоперации на Украине. Есть версия, что руководство канала убирает из эфира развлекательные программы.

Перемены случились и на Первом канале. Руководство "главной кнопки страны" считает, что в сложившейся ситуации необходимо уделять внимание программам общественно-политической направленности. На Первом были отменены развлекательные шоу.

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Фото: Britta Pedersen / ZB / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 16:22
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