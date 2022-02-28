"Болит уже два года": откладывающая лечение звезда "Склифосовского" сообщила о страданиях

Недавно стартовали съемки десятой части медицинской ленты "Склифосовский". В новых эпизодах снимается актер Андрей Ильин, играющий роль хирурга Геннадия Кривицкого. Персонаж по сюжету вернулся из Израиля.
В свежем интервью актер "Склифосовского" признался, что из-за плотного рабочего графика постоянно откладывает медицинское обследования. Несколько лет Андрей Ильин страдает из-за боли в ноге.
"Болит нога уже два года, а я ничего не предпринимаю… Нужно что-то делать, а я все откладываю и откладываю", – посетовал исполнитель роли Кривицкого.
Артист понимает, что за здоровьем необходимо следить с особой тщательностью. Некоторые серьезные болезни, считает Ильин, можно предвосхитить. Андрей всем советует почаще заглядывать к врачам, но сам почему-то этого не делает.
Актер "Склифосовского" рассказал также, что у него есть знакомый хирург. Андрей Ильин прислушивается к мнению приятеля, уважает его за профессионализм. Актеру радостно на душе, когда медик хвалит сериал "Склифосовский". "Он сказал, что наш сериал снят очень достойно и правдоподобно", – поделился Ильин.