"Симпсоны" предсказали военную спецоперацию на Украине

Поклонники сериала "Симпсоны" считают, что мультфильм предсказывал военную спецоперацию России на Украине более 20 лет назад. Фанаты проекта за рубежом вспомнили об эпизоде ленты 1998 года под названием Simpson Tide.
В серии, которая привлекла внимание публики, главный герой Гомер спровоцировал конфликтную ситуацию между несколькими странами. Персонаж направил подводную лодку в российские воды.
Собирается совет ООН. На заседании российский дипломат заявляет, что представляет СССР. Делегация из США поправляет россиянина. "Советский Союз? Я думал, вы, ребята, распались?". На это дипломат из России злобно хохочет и говорит: "Да! Мы и хотели, чтобы вы так думали!".
Затем происходит невероятное: начинается уличный военный парад с флагами Советского Союза, на Красную площадь в Москве выкатываются танки, Берлинская стена восстанавливается, а Владимир Ильич Ленин в мавзолее вырывается из своей стеклянной могилы, распугивая убегающих в ужасе людей.
Фанаты "Симпсонов" за границей считают, что военная спецоперация на Украине в итоге приведет к возрождению Советского Союза. Они уверены, что лента каким-то мистическим образом предсказывает будущее. Дескать, мультик ранее напророчил пандемию коронавирусной инфекции и президентство бизнесмена Дональда Трампа. Впрочем, скептики уверены, что выводы поклонников ленты притянуты за уши.