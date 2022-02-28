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Сериалы
"Симпсоны" предсказали военную спецоперацию на Украине

"Симпсоны" предсказали военную спецоперацию на Украине

Сериала "Симпсоны", говорят за границей, напророчил возрождение СССР.
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Поклонники сериала "Симпсоны" считают, что мультфильм предсказывал военную спецоперацию России на Украине более 20 лет назад. Фанаты проекта за рубежом вспомнили об эпизоде ленты 1998 года под названием Simpson Tide.

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В серии, которая привлекла внимание публики, главный герой Гомер спровоцировал конфликтную ситуацию между несколькими странами. Персонаж направил подводную лодку в российские воды.

Собирается совет ООН. На заседании российский дипломат заявляет, что представляет СССР. Делегация из США поправляет россиянина. "Советский Союз? Я думал, вы, ребята, распались?". На это дипломат из России злобно хохочет и говорит: "Да! Мы и хотели, чтобы вы так думали!".

Затем происходит невероятное: начинается уличный военный парад с флагами Советского Союза, на Красную площадь в Москве выкатываются танки, Берлинская стена восстанавливается, а Владимир Ильич Ленин в мавзолее вырывается из своей стеклянной могилы, распугивая убегающих в ужасе людей.

Фанаты "Симпсонов" за границей считают, что военная спецоперация на Украине в итоге приведет к возрождению Советского Союза. Они уверены, что лента каким-то мистическим образом предсказывает будущее. Дескать, мультик ранее напророчил пандемию коронавирусной инфекции и президентство бизнесмена Дональда Трампа. Впрочем, скептики уверены, что выводы поклонников ленты притянуты за уши.

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Фото: Supplied by FilmStills.net / www.filmstills.net / www.globallookpress.com
Автор: 28 февраля 2022, 14:43 Источник: Daily Star ✓ Надежный источник
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