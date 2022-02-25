Никакого "Поля чудес" и "КВН": Первый канал экстренно меняет сетку вещания в связи

"В текущей ситуации Первый канал считает необходимым уделить в эфире большее внимание программам общественно-политической направленности, – заявили "Дни.ру" в пресс-службе. – В связи с этим сетка ближайших дней будет меняться"
Сегодня, 25 февраля, программа "Время покажет" будет продлена до 19.30 (вместо эфира "Человека и закона"), затем выйдет "Большая игра", которая заменит "Поле чудес". Вторую часть "Большой игры" зрители смогут увидеть сразу по окончании выпуска "Голос. Дети" (вместо программы "Вечерний Ургант").
В выходные вместо регулярных развлекательный программ ("Кто хочет стать миллионером?", "Точь-в-точь", "Сегодня вечером", "Две звезды. Отцы и дети", "КВН") также выйдут программы, посвященные актуальной повестке.
"Возможны и другие изменения", – подчеркнули в пресс-службе Первого канала.
Как пел когда-то Филипп Киркоров:
Страна моя, тебе не до концертов, сегодня словно в огненном кольце ты.
Душа твоя полна тоской и болью, и в небе ни просвета над тобою...